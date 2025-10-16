Han är en av SHL:s bästa spelare sett till de senaste tio åren.

Nu gör Robert Rosén ny comeback – denna gången för moderklubben Alvesta SK i Hockeytvåan, rapporterar Smålandsposten.

Robert Rosén gör en ny comeback – denna gången för Alvesta i Hockeytvåan.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Robert Rosén gjorde comeback i januari tidigare i år efter att ha lagt skridskorna på hyllan. Då blev det 14 poäng på 21 matcher i grundserien och ytterligare tre mål på sex matcher i slutspelet. Men efter säsongens slut var det över på riktigt, sa veteranen.

Nu verkar det däremot vara dags för en ny comeback…

Denna gången för Alvesta SK i Hockeytvåan. Det är Smålandsposten som under torsdagen kommer med uppgifterna om 38-åringen. Något klubben också bekräftar för lokaltidningen. Senast ikonen representerade moderklubben var säsongen 04/05. Laget är efter sex omgångar näst sist i tabellen och har tre poäng så här långt.

Robert Rosén har vunnit fyra SM-guld under sin karriär. Dessutom har det blivit spel i VM och KHL. Comebacken väntas vara den 7 november när HA74 möter Alvesta.