Tidigare HA-stjärnan på marknaden

Rihards Marenis i Nybro.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter en framgångsrik säsong i Hockeyettan med Kiruna IF klev Rihards Marenis upp till Hockeyallsvenskan för spel med HC Vita Hästen.

Där blev det omedelbar succé med 36 poäng på 33 matcher.

Det gav honom ett kontrakt med MoDo Hockey. Efter 23 matcher där valde sedan Örebro Hockey att köpa upp honom för spel i SHL. Det stannade däremot vid ett mål på 32 matcher i högsta ligan. Därefter fortsatte karriären i Nybro Vikings IF.

Rihards Marenis är klubblös

Som assisterande kapten stod letten där för 33 poäng på 45 matcher och var en av lagets bästa spelare. Det blev sedan en flytt till den tyska andra ligan innan han den här säsongen spelade hemma i Lettland för Zemgale.

Som kapten blev det 54 poäng på 36 matcher i det lettiska högsta ligan.

Rihards Marenis är nu klubblös. Det återstår att se vad nästa steg i karriären blir för den nu 33-årige forwarden.