SHL-stjärnans tydliga svar: ”Då kommer jag att åka”

Rickard Hugg jagar fortsatt NHL-drömmen.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

De senaste åren har ett namn varit ständigt återkommande när det handlar om SHL -spelare som skulle kunna vara aktuella för att skriva NHL -kontrakt: Skellefteå AIK :s stjärnforward Rickard Hugg . Redan hösten 2022 rapporterade Expressen att stjärnan skulle vara förlorad för en flytt till NHL.

Den flytten uteblev – och har så gjort sedan dess.

Trots att NHL-klubbarna har haft Hugg på sin radar under flera år har drömflytten till Nordamerika aldrig blivit av för Skellefteås stjärnforward. Inte ens efter fjolårets succésäsong, där Hugg var en nyckelspelare i Skellefteås guldlag och öste in 56 poäng (20+36) på 52 grundseriematcher, blev NHL-intresset konkret nog för att resultera i ett kontrakt.

Hugg hymlar inte om att det var en besvikelse att inte få chansen att skriva ett NHL-kontrakt efter den gångna succésäsongen.

– Ja, det var det. Jag har alltid varit tydlig med att mitt mål är att ta mig dit och spela i NHL. Får jag chansen kommer jag att åka. Det står jag fast vid, säger Hugg till Hockeysverige.se.

”Då är det svårt att åka”

Rickard Hugg har varit en pålitlig poängplockare i Skellefteå de senaste fem–sex åren och utvecklats till en toppspelare i ligan . Faktum är att Hugg är den näst poängbäste SHL-spelaren under hela 2020-talet, där endast Patrik Karlkvist (240 poäng på 245 matcher) har gjort fler poäng än Rickard Huggs 239 poäng på 339 matcher.

De uteblivna flyttarna har emellertid inte handlat om att Hugg inte har fått tillräckligt lockande erbjudanden från klubbarna i Nordamerika. Enligt honom har han inte fått några konkreta kontraktsförslag alls.

– Jag har inte fått något avtal något år. Då är det svårt att åka, säger han.

Rickard Hugg.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Pålitlig tvåvägsspelare – på gott och ont?

Samtidigt som Hugg är en spelare som har producerat mycket poäng är han en pålitlig tvåvägsspelare som Skellefteå förlitar sig mycket på även i defensiva situationer. Förra säsongen var han en av lagets mest frekventa boxplay-spelare bland forwards och var bara inne på fem baklängesmål i spelformen under hela säsongen.

27-åringen tror samtidigt, ironiskt nog, att hans tvåvägsspel kan ligga honom i fatet.

– Jag är bra på mycket, men kanske inte riktigt spetsig på något. Det kan vara en del i att det inte har blivit något borta i NHL. Där finns det spelare som är spetsigare offensivt än jag och det finns de som är spetsigare defensivt än vad jag är.

NHL-drömmen sjunger på sista versen

Den här säsongen har Hugg, ånyo, inlett starkt poängmässigt och står noterad för åtta poäng (3+5) på de sex inledande matcherna. Samtidigt fyller Skellefteås stjärnforward 28 år i vinter – och det hör inte direkt till vanligheterna att NHL-klubbarna plockar över europeiska spelare i den åldern.

Känner du att NHL-tåget har gått?

– Det sjunger lite på sista versen, kan jag väl vara ärlig och säga. Jag har väl ett, max två, år till på mig då jag kommer att ha en möjlighet. Sedan kommer väl drömmen alltid att leva, men ju äldre man blir, desto mindre är chansen att man får något avtal där borta. Det fattar ju jag också. Det kommer hela tiden nya, unga förmågor.