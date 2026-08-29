Rasmus Korhonen lämnade Västerås - nu blir det spel i KalPa kommande två säsongerna.

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Rasmus Korhonen gjorde två säsonger i Västerås IK där han spelade totalt 79 matcher och var deras förstemålvakt. Precis som för laget hade finländaren också en tuff säsong där förlusterna radade upp sig. Trots tufft resultatmässigt låg målvakten på 90 i räddningsprocent med 2,93 insläppta mål per match över två säsonger.

Under sommaren har 23-åringen gått utan en klubbadress. I augusti fick han sedan chansen i KalPa på ett korttidskontrakt. På tre träningsmatcher han nu övertygat klubben om att satsa vidare på honom.

Korttidskontraktet har nu förvandlats till ett två år långt avtal.

– Rasmus har kommit in starkt i laget och har visat sin nivå under träningsmatcherna. Vi behövde mer bredd på målvaktssidan och Rasmus svarar perfekt på det behovet, säger KalPas sportchef Sami Kaartinen i ett pressmeddelande .

Rasmus Korhonen spelade innan tiden i Västerås i Jukurit i Liiga och har totalt gjort 44 matcher i den finska högsta ligan.