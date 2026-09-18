Coachens ilska: För dåligt tränade spelare

Rick Bowness var inte nöjd med två av sina spelare.

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För sjätte säsongen i följd missade Columbus Blue Jackets slutspelet förra våren. Nu siktar klubben uppåt och hoppas ta nästa steg under vintern. För att säkerställa att de inte skulle få slut på bränsle krävde också huvudtränaren Rick Bowness att hans spelare skulle ligga i extra i sommar.

När träningslägret drog igång var det dock ett par killar som inte levde upp till hans förväntningar.

Två stycken levde inte upp till förväntningarna under krävande skridskoövningar. Däremot klarade de sig undan extraträning tack vare kollektivavtalen som dikterar att spelarna bara får vara i ishallen i tre timmar om dagen under träningslägret.

Två "otränade" spelare i Columbus Blue Jackets

Rick Bowness höll kontakten med spelarna under hela sommaren. Det för att säkerställa att deras fysiska status skulle vara hög när säsongen väl drog igång. Tränaren vill att de ska vara snabbare både med fötterna men även med huvud och händer. Därför uppmanade han sina killar att träna extra under sommarmånaderna.

– Vi var väldigt tydliga i de där enskilda samtalen om vilka mina förväntningar var. Det är viktigare än sommarens korrespondens. Det handlar om när jag och du sitter där och pratar, säger 71-åringen.

Bowness vill däremot inte namnge de två spelarna. Istället väntar han nu på att lägret ska ta slut och att tretimmarsregeln försvinner.