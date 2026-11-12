Svensken trejdad i natt

Rasmus Ekström trejdades i natt.

Foto: Rapid City Rush/Youtube

Rasmus Ekström spelade sin första säsong i den nordamerikanska proffshockeyn i ECHL med Rapid City Rush förra säsongen och förlängde i somras sitt kontrakt med klubben. Under inledningen av säsongen har det bara blivit spel i tre av lagets åtta matcher – och nu trejdas svensken.

Via sin hemsida meddelar Allen Americans att man har trejdat till sig Ekström från Rapid City Rush i utbyte mot Lukas Sillinger.

– Rasmus Ekström är ung och mångsidig. Han har producerat bra siffror både i juniorhockeyn och under sitt första år som professionell spelare, säger Americans huvudtränare Steve Martinson till sajten.

Har spelat allsvensk hockey i Södertälje

Ekström har spelat i Nordamerika sedan säsongen 2023/24, då han lämnade Södertälje för spel i den kanadensiska juniorligan WHL hos Spokane Chiefs. Under sina ett och ett halvt år i WHL-klubben producerade Ekström totalt 99 poäng på 123 matcher (inklusive slutspel), innan han sommaren 2025 skrev ett ECHL-kontrakt med Rapid City.

Under förra säsongen noterades Ekström för 21 poäng (10+11) på 47 matcher och den här säsongen har han stått för en passningspoäng på tre matcher.

På meritlistan har Ekström fem matcher i Hockeyallsvenskan med Södertälje .