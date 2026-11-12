Tjänar 72 miljoner om året – petas av NHL-laget

Mike Babcock har petat Jake Walman.

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Förra hösten skrev Jake Walman på sitt drömavtal med Edmonton Oilers . Efter att ha visat framfötterna i Oilers sedan trejden från San Jose 2025 belönades backen med ett sjuårskontrakt värt nära en halv miljard kronor och den här NHL -säsongen påbörjades det nya, tunga avtalet.

Där har saker och ting inte riktigt gått som förväntat. Förtroendet under den nya huvudtränaren Mike Babcock har varit försvinnande litet och i nattens match mot Philadelphia Flyers var 30-åringen petad ur laguppställningen för sjätte gången på de åtta senaste matcherna – samtidigt som han är Oilers fjärde bäst betalda spelare.

Bara superstjärnorna Connor McDavid, Leon Draisaitl och Evan Bouchard tjänar mer än Walman, som den här säsongen har sju miljoner dollar i lönetaksträff och en årslön på 72 miljoner kronor.

– Jag är den enda som verkligen vet vilken typ av spelare jag kan vara. Jag måste bara visa det och tro på mig själv, säger han till The Athletic .

Svenske backkollegan: ”Tränarstaben har varit bra på att ställa krav”

På de elva matcher som Walman har spelat den här säsongen har han noterats för en passningspoäng och står noterad för -8 i plus/minus-statistiken. Totalt har Walman varit inne på elva baklängesmål på lika många matcher i lika styrka den här säsongen.

– Jag tycker att den här tränarstaben har varit bra på att ställa krav på spelarna och hålla dem ansvariga för sina prestationer. Det är vad det handlar om, säger backkollegan Mattias Ekholm.

Leon Draisaitl är övertygad om att Walman kommer att hitta sin väg tillbaka in i laget.

– Man finns där för honom. Men i slutändan är Wally en rutinerad spelare, och jag tror att han vet vad han behöver göra för att få chansen igen och imponera så pass mycket på tränarstaben att de inte kan plocka bort honom längre. Han har varit med länge i ligan och vet hur han ska hantera en sådan här situation, säger Draisaitl.

Har vunnit 14 av 20 matcher

Oilers har gått som tåget den här säsongen även utan Walman i laget och i natt inkasserade man sin 14:e seger på de 20 inledande matcherna, då man övertidsbesegrade Philadelphia Flyers med 3–2.

Connor McDavid förlängde sin poängsvit till 20 matcher via en passningspoäng till tvåmålsskytten Zach Hyman i en match där Evan Bouchard blev övertidshjälte för Oilers.

– Man klagar aldrig över segrar. Det är svårt att vinna matcher i den här ligan. Alla lag, oavsett var de befinner sig, har väldigt små marginaler mellan vinst och förlust, säger Hyman till NHL.com .



Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers 3–2 e. sd

Edmonton: Zach Hyman (3), Evan Bouchard (11).

Philadelphia: Tyson Foerster (4), Travis Sanheim (3).

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