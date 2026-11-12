Hyllas efter hjälteinsatsen: ”Fantastiskt skott”

Mika Zibanejad och Mike Sullivan.

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Mika Zibanejad hade gjort poäng i tre raka NHL -matcher inför nattens möte med Calgary Flames , men var samtidigt inne i en sju matcher lång måltorka. Då klev den svenske stjärnforwarden fram som matchhjälte för New York Rangers genom att förlänga sin poängsvit till fyra matcher genom att bryta måltorkan och bli tvåmålsskytt i 3–1-segern.

– Självklart är det kul att kunna bidra, men den här segern känns extra bra eftersom vi fick med oss två poäng, säger Zibanejad till NHL.com .

Hyllas av tränaren: ”Har ett fantastiskt skott”

Zibanejad har gjort sex poäng på den fyra matcher långa poängsviten och har totalt producerat 18 poäng (5+13) på 20 matcher den här säsongen.

– Han har verkligen ett fantastiskt skott. Jag är glad för hans skull. Han är en viktig spelare för oss och en riktigt bra hockeyspelare. Han är en av våra främsta målskyttar och vi vill gärna se honom skjuta mer och tänka skott i första hand, säger tränaren Mike Sullivan.

Sista matchen i klassiska arenan: ”Extra speciellt”

Svensken öppnade matchens målskytte i inledningen av den andra perioden, då han överlistade Devin Cooley genom att valla in pucken via Calgary-målvakten från en position bakom den förlängda mållinjen. Halvvägs in i mittperioden utökade Zibanejad sedan bortalagets ledning till 2–0 med ett distinkt direktskott i powerplay.

Zibanejad gjorde således ett starkt avtryck i vad som förmodligen var hans sista match i Calgarys hemmaarena Scotiabank Saddledome, då Flames kommer att börja spela i sin splitternya arena Scotia Place från och med säsongen 2027/28.

– Jag tycker att det alltid är tufft att komma hit och spela. Det spelar ingen roll vilket lag de har eller vilken position de befinner sig på i tabellen. Det är en svår arena att komma till. Att det dessutom var den sista matchen här gör det speciellt, säger Zibanejad.



Calgary Flames – New York Rangers 1–3

Calgary: Adam Klapka (4).

New York: Mika Zibanejad 2 (5), Tye Kartye (7).



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