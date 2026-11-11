Hockeyallsvenskan

Efter JVM-genrepet - tvåmålskytt direkt

Publicerad 11 november 2026 22:26
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Viktor Klingsell var förra veckan iväg med Juniorkronorna. Ikväll var han tillbaka i Kalmar och klev fram med två mål direkt när Visby/Roma kördes över med 8-2.

Viktor Klingsell blev tvåmålskytt för Kalmar.
Viktor Klingsell blev tvåmålskytt för Kalmar.
Foto: BILDBYRÅN

Kalmar HC svarade för en formidabel uppvisning i Hatstore Arena när laget körde över Visby/Roma med hela 8–2 inför 2 314 åskådare. Efter en stabil start med två måls ledning i den första perioden växlade hemmalaget upp rejält i mittperioden. Där flöt målen in i strid ström, där Viktor Klingsell klev fram som dubbel målskytt och ledde offensiven tillsammans med bland andra Allan McShane och Christian Felton.

Visby/Roma hade svårt att få stopp på Kalmars tunga offensiva tryck och målvaktsmatchen gick klart till hemmalagets Brett Brochu som noterade 91,30 i räddningsprocent. Gästerna fick visserligen in ett tröstmål i slutminuterna av matchen, men kvällen tillhörde utan tvekan Kalmar som tog en odiskutabel och storseger.

Kalmar behåller därmed tredjeplatsen i tabellen, medan Visby/Roma fortsatt ligger fast som jumbo.

Matchfakta

Kalmar - Visby/Roma 8–2 (2–0, 4–1, 2–1)

Målskyttar Kalmar: Jesper Lindén, Viktor Klingsell (2), Allan McShane, Arvid Westlin, Christian Felton, Marcus Limpar Lantz, Valdemar Johansson
Målskyttar Visby/Roma: John Dahlström, Ryan Gagnier

Skott: 31–23 (9–6, 12–10, 10–7)
Utvisningar: Kalmar HC 2x2 min, Visby/Roma HK 2x2 min
Publik: 2 314
Arena: Hatstore Arena

Den här artikeln handlar om:

Kalmar HCViktor KlingsellVisby/Roma