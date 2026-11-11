Efter JVM-genrepet - tvåmålskytt direkt

Viktor Klingsell blev tvåmålskytt för Kalmar.

Foto: BILDBYRÅN

Kalmar HC svarade för en formidabel uppvisning i Hatstore Arena när laget körde över Visby/Roma med hela 8–2 inför 2 314 åskådare. Efter en stabil start med två måls ledning i den första perioden växlade hemmalaget upp rejält i mittperioden. Där flöt målen in i strid ström, där Viktor Klingsell klev fram som dubbel målskytt och ledde offensiven tillsammans med bland andra Allan McShane och Christian Felton.

Visby/Roma hade svårt att få stopp på Kalmars tunga offensiva tryck och målvaktsmatchen gick klart till hemmalagets Brett Brochu som noterade 91,30 i räddningsprocent. Gästerna fick visserligen in ett tröstmål i slutminuterna av matchen, men kvällen tillhörde utan tvekan Kalmar som tog en odiskutabel och storseger.

Kalmar behåller därmed tredjeplatsen i tabellen, medan Visby/Roma fortsatt ligger fast som jumbo.

Matchfakta

Kalmar - Visby/Roma 8–2 (2–0, 4–1, 2–1)

Målskyttar Kalmar: Jesper Lindén, Viktor Klingsell (2), Allan McShane, Arvid Westlin, Christian Felton, Marcus Limpar Lantz, Valdemar Johansson

Målskyttar Visby/Roma: John Dahlström, Ryan Gagnier

Skott: 31–23 (9–6, 12–10, 10–7)

Utvisningar: Kalmar HC 2x2 min, Visby/Roma HK 2x2 min

Publik: 2 314

Arena: Hatstore Arena