Rasar efter kollapsen: ”Måste rannsaka oss själva”

Rasmus Dahlin.

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Buffalo Sabres var på väg mot en imponerande upphämtning i nattens möte med Tampa Bay Lightning . Halvvägs genom matchen hade laget hamnat i ett 0–4-underläge, men två reduceringar innan mittperioden var över gav Sabres luft under vingarna inför slutakten. Direkt i den tredje perioden ordnade Tage Thompson 3–4-målet och Sabres hade vittring på riktigt – innan man kollapsade helt och hållet.

I stället kunde superstjärnan Nikita Kutjerov göra ett äkta hattrick i den tredje perioden med tre raka fullträffar, innan Brandon Hagel fastställde slutresultatet till 8–3 för bortalaget.

– Vi kan inte släppa till två-mot-ettor och tre-mot-ettor. Vi sätter krokben för oss själva. Vi måste rannsaka oss själva efter den här matchen. Jag vet att vi kan spela riktigt bra hockey. Det har vi bevisat, men vi måste göra det konsekvent. Dagens insats var inte bra, säger Sabres svenske lagkapten Rasmus Dahlin till NHL.com .

Släppte in åtta mål på 22 skott

Sabres målvakt Ukko-Pekka Luukkonen hade en tuff dag på jobbet, där han släppte in fem mål på 14 skott innan han byttes ut. Ersättaren Colten Ellis var inte heller särskilt lyckosam, då han släppte in tre av fem skott.

– Som lag var vi inte tillräckligt bra. En del av ansvaret ligger på honom (Luukkonen), men det gäller även alla andra, säger tränaren Lindy Ruff.

Sabres ligger på en sjätteplats i Atlantic Division med 19 poäng på 18 spelade matcher. Laget har i skrivande stund tre poäng upp till en wild card-plats i den östra konferensen.

Gör poängsuccé – efter trejdkravet

I Lightning noterades Nikita Kutjerov för ett äkta hattrick och totalt fyra poäng i storsegern. Den ryske superstjärnan har varit glödhet sedan det vid månadsskiftet kom ut uppgifter om att han begärt en trejd bort från Lightning, något han senare själv också bekräftat.

På de sex matcher han spelat sedan uppgifterna briserade har Kutjerov noterats för elva poäng (4+7), vilket är sjätte mest i hela NHL under den perioden.



Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 3–8

Buffalo: Josh Doan (4), Jason Zucker (2), Tage Thompson (11).

Tampa Bay: Nikita Kutjerov 3 (8), Brand Hagel 2 (11), Scott Sabourin (1), John Carlson (6), Yanni Gourde (1).



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