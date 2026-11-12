TV: NHL-svensken bryter måltorkan – med konstmål

Nils Höglander bjöd på ett konstmål i natt.

Foto: Nashville Predators/X (Skärmdump)

Nils Höglander har tidigare i karriären gjort akrobatiska och kreativa mål i SHL , JVM och NHL . I natt slog den svenske forwarden till med ett nytt konstmål för sitt Nashville Predators .

Vid ställningen 1–1 i nattens möte med Anaheim Ducks gav Höglander bortalaget en 2–1-ledning genom att dra pucken mellan sina egna ben, innan han skickade upp pucken i nättaket bakom Laurent Brossoit i Ducks-målet.

Målet var Höglanders fjärde fullträff för säsongen och en av två poäng i nattens match, som Nashville vann med 4–2. Höglander har gjort fyra poäng på sina två senaste matcher och har totalt producerat nio poäng (4+5) på 19 matcher för Predators denna säsong.

Prisades med årets mål i SHL – tre år i rad

Inför nattens match hade Höglander gått mållös i 15 raka matcher, där hans senaste fullträff inför natens match kom i säsongens tredje match mot Toronto Maple Leafs, där han blev tvåmålsskytt.

Under sina år hemma i SHL hade Höglander en vana att göra konstmål och prisades med årets mål i SHL tre raka år mellan 2019 och 2021. 2019 fick han priset efter ett "zorro"-mål mot Färjestad, 2020 stod han på nytt för ett "zorro"-mål mot Djurgården innan han 2021 gjorde ett mål som påminde om nattens fullträff mot Anaheim, där han i en match mot Skellefteå drog pucken mellan sina egna ben innan han sprättade in den i mål.

Under JVM-turneringen 2020 slog Höglander till med ännu ett "zorro"-mål, då han lyckades med konststycket i premiärmatchen mot Finland.



Anaheim Ducks – Nashville Predators 2–4

Anaheim: Cutter Gauthier (16), Mikael Granlund (6).

Nashville: Jayden Struble (3), Nils Höglander (4), Shane Wright (4), Steven Stamkos (11).



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