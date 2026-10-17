OS-forwarden lämnar NHL – vänder hem

Philipp Kurashev vänder hem till Schweiz efter sex år i NHL.

Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

Philipp Kurashev lämnade Schweiz redan som junior för spel i den kanadensiska juniorligan QMJHL. Därefter har han blivit kvar i Nordamerika under tio års tid.

Han draftades av Chicago Blackhawks i fjärde rundan 2018 och han tog sedan en ordinarie plats i NHL till säsongen 2020/21. Kurashev har därefeter varit en given NHL-spelare under flera års tid. Han spelade i Chicago under fem säsonger men bytte till San Jose Sharks förra året.

I Sharks stod Kurashev för 20 poäng på 43 matcher och i februari tidigare i år blev forwarden uttagen i Schweiz trupp till OS i Milano. Där stod han för 1+2 på fem matcher innan Schweiz blev utslagna i kvartsfinal mot Finland.

Vänder hem – här är klausulerna i kontraktet

Efter säsongens slut har Philipp Kurashev dock inte fått något nytt NHL-kontrakt utan gått klubblös under en längre tid. Nu är 27-åringen i stället klar för en flytt hem till Schweiz. Han skriver på för Lausanne HC där han blir lagkamrat med svenske stjärnan Erik Brännström.

– Philipps ankomst är ett viktigt steg i att bygga upp vårt sportprojekt. Han är en högkvalitativ schweizisk spelare med gedigen erfarenhet på högsta nivå, och hans profil matchar perfekt vad vi vill bidra med till vårt lag. Vi är övertygade om att han kan spela en viktig roll den här säsongen för Lausanne Hockey Club, säger sportchefen John Fust.

På sin hemsida skriver Lausanne att Philipp Kurashev har skrivit på ett kontrakt som gäller för resten av årets säsong. Avtalet har dock en "out-klausul" som tillåter honom att återvända till NHL om han skulle få ett erbjudande under säsongens gång. Kontraktet har också en option som innebär att kontraktet kan förlängas med ytterligare ett år efter säsongens slut.

Philipp Kurashev lämnar NHL – två år efter succésäsongen

Philipp Kurashev var en talangfull forward som ung och öste in poäng för Québec Remparts i QMJHL. Han imponerade också i JVM för Schweiz under ett par år. I JVM 2019 vann Kurashev skytteligan med sex fullträffar på sju matcher. Senare samma år blev han även uttagen för VM -spel med Schweiz redan som 19-åring. Han har sedan även spelat VM 2021, 2022 och 2024. Kurashev har därmed ett VM-silver på meritlistan från 2024.

Som rookie gjorde Kurashev 16 poäng på 54 matcher för Chicago Blackhawks säsongen 2020/21. Han etablerade sig sedan som en stabil poängplockare och såg ut att få sitt genombrott 2023/24. Kurashev imponerade då nämligen med 54 poäng på 75 matcher vilket var näst bäst i Blackhawks bakom Connor Bedard. Efter det har Kurashevs produktion i NHL dalat och bara två år efter succésäsongen vänder han alltså hem till Schweiz igen.

Under sin karriär har Philipp Kurashev spelat 360 NHL-matcher för Chicago Blackhawks och San Jose Sharks samt producerat 150 poäng.