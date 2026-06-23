Svensken lämnar mästarna efter sex år – klar för ny klubb

Petter Hansson är klar för spel i Frankrike.

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2019 lämnade Petter Hansson svensk hockey och flyttade utomlands där han har spelat sedan dess. Han gjorde en säsong i Österrike och spelade för Klagenfurt innan flyttlasset gick vidare till Danmark.

2020 skrev Petter Hansson på för Herning Blue Fox i danska ligan och där har han sedan blivit kvar sedan dess. Hansson växte ut till en nyckelspelare för Herning och har varit en ledande back under flera års tid.

Det kulminerade i våras när Petter Hansson var med och ledde Herning till deras första ligatitel på 14 år. Det kom också att bli Hanssons sista säsong i klubben.

Petter Hansson klar för Rouen i Frankrike

Nu har 30-åringen i stället gjort klart med en ny klubbadress. Han fortsätter utomlands men byter land och liga inför nästa säsong. Hansson skriver nämligen på för topplaget Rouen i Frankrike. Rouen är en av de mest framgångsrika klubbarna i Frankrike med 18 ligatitlar. De vann senast 2023 och 2024 men den gångna säsongen blev det uttåg i semifinal för Rouen som blev seriesegrare i grundserien.

Petter Hansson blir nu den första svensken i Rouen inför nästa säsong. Den senaste säsongen spelade svenske backen Gustav Bouramman i klubben.

30-årige Hansson har Gislaveds SK som moderklubb men som ung flyttade han till Linköping . Där visade han framfötterna hos LHC:s juniorer och fick även chansen till spel i SHL vilket ledde till att han draftades av New York Islanders i sjunde rundan 2015.

Petter Hansson kom sedan att spela 45 SHL-matcher för Linköping innan han lämnade för spel i Södertälje 2017. Hansson gjorde två säsonger i HockeyAllsvenskan med SSK innan han inledde sitt utlandsäventyr 2019.