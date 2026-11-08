Har inte spelat på två år – klar för comeback i Division 3

Pelle Ström snörar på sig skridskorna igen.

Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Pelle Ström är en av Vimmerby Hockeys största spelare genom tiderna. Med sina 513 matcher i klubben är Ström tvåa genom tiderna i antal framträdanden för Vimmerby. Backen hade rekordet under en lång tid innan han passerades av Jakob Karlsson under fjolåret.

Ström är född och uppvuxen i Vimmerby och spelade hela sin karriär i klubben. Efter att ha varit med och spelat upp Vimmerby till HockeyAllsvenskan 2024 följde Pelle Ström sedan med upp. Det blev dock bara 25 allsvenska matcher för Ström innan han lämnade Vimmerby mitt under säsongen 2024/25.

Sedan dess har Pelle Ström inte spelat någon ishockey och hans senaste ishockeymatch var den sjätte december 2024.

Pelle Ström klar för en comeback i Virserum

Nu, nästan två år efter sin senaste match, är Pelle Ström klar för en comeback . Han skriver på för Virserums SGF i Division 3.

"Det känns väldigt kul att vara igång igen. Det ska bli roligt att dra igång på riktigt", säger Pelle Ström via klubbens sociala medier .

Pelle Ström har gjort 28 matcher i HockeyAllsvenskan samt hela 488 matcher i Hockeyettan . Det blir således ett meriterat nyförvärv för Hockeytrean-klubben Virserum

"Fantastiskt roligt att Pelle väljer att spela med oss. Han kommer bli oerhört viktig för oss, både på och utanför isen. En grym kille att ha i omklädningsrummet och en väldigt duktig hockeyspelare", säger klubbens sportgrupp i ett uttalande.