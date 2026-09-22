Talangen får chansen – med 21 år äldre idolen

Pax Kleffner får spela med barndomsidolen Patrick Zackrisson i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist, (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Pax Kleffner gjorde SHL -debut förra säsongen. På den här försäsongen har han imponerat stort och tagit en plats i Hockeyallsvenskan för Leksand . Där har han placerats av Johan Hedberg i andrakedjan tillsammans med Josh Passolt och Tyler Angle.

– Mycket nerver, men samtidigt gick det fort där ute och många var sugna på att få sätta i gång, berättade Pax Kleffner då Hockeysverige.se frågade honom om hur känslan var att få inleda säsongen i Hockeyallsvenskan.

Även om 18-åringen är svensk juniorlandslagsman är han inte född i landet, utan i nederländska Haag.

– Min pappa är tysk och mamma svensk. De träffades i Tyskland. Sedan blev det jobb i Haag. Då bodde pappa och mamma där i tolv år och jag i ett och ett halvt, så jag är bara född där.

Gick i brorsans fotspår

Pax Kleffner började sin hockeyresa i Skå ute på Färingsö.

– När var jag i hallen första gången? Oj… Det var nog ändå hyfsat tidigt. Kanske när jag var fem eller sex år. Det var brorsan (Mio Kleffner) som fick mig att börja.

Vad var det som lockade med hockeyn?

– Många kompisar började med hockey och sedan brorsan såklart. Jag har alltid sett upp till honom och velat följa med på det han gjorde.

En av de bästa vännerna i Skå var Felix Färhammar, som är draftad av New York Rangers och som den här säsongen ska spela USHL-hockey med Muskegon Lumberjacks innan det nästa säsong väntar spel i collegeligan med University of Massachusetts.

– Exakt. Vi är barndomskompisar. Det är väldigt kul att det har exploderat lite för honom på sistone. Jag gläds med honom.

Är du också sugen på att åka över till collegelivet i USA eller Kanada?

– Nej, inte för tillfället. Jag känner att jag trivs bra i Leksand och är trygg här.

Felix Färhammar.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Får spela med barndomsidolen

I Leksand får Pax Kleffner spela med ytterligare en spelare från Skå, den 21 år äldre Patrik Zackrisson.

– Det är kul och extra roligt eftersom min bästa kompis, Luke Åkesson, är syssling med honom. Då blir det lite tillbaka till rötterna. Sedan är det alltid kul att skämta med ”Zacke” om hemmaklubben och så vidare.

– Självklart har han varit en förebild för mig eftersom jag pratat om och sett honom när jag växte upp. Det är såklart extra coolt att han är just från Skå.

Hans tröja hänger i taket i Skå. När får vi se din hänga där?

– (Skratt) Förhoppningsvis kommer den upp någon gång, men jag har inte riktigt någon tanke på när det ska hända.

SHL-debut förra säsongen, hur minns du den?

– Det var ganska nervöst. Vi mötte Timrå och rätt in i stora ligan. Spännande såklart, men jag tror också att det var nyttigt för mig.

Kändes det som en stor kontrast att nu då spela i Hockeyallsvenskan?

– Ja, lite. Samtidigt är det svårt att analysera eftersom jag blivit äldre och större, men jag känner mig tryggare i seniorhockeyn den här säsongen.

Pax Kleffner spelade

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Siktar på plats i A-laget

Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Jag vill försöka ta en plats i A-laget. Det är vad jag strävar efter. Samtidigt vill jag ha en ledande roll i J20 och hjälpa till där så mycket jag kan.

Vem är du i omklädningsrummet?

– Det är lite blandat. Jag är en som gillar att prata, sprida energi, sjunga…

Vad sjunger du helst?

– (Skratt) Bra fråga. Jag gillar ganska mycket lugn musik, men jag gillar det mesta och är ganska blandad av mig, avslutar Pax Kleffner samtidigt som det rasslar förbi kundvagnar med hockeyutrusning.