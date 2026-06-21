Patrik Zackrisson byter Södertälje mot Leksand.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Efter sex år i Leksands IF, varav fem som kapten, valde klubben att inte förlänga med Patrik Zackrisson inför den gångna säsongen. Det blev istället spel i Södertälje där han omgående blev kapten. För Leksands del slutade säsongen som bekant i en degradering.

Sedan säsongen tog slut stod det också klart att 39-åringen inte blir kvar i SSK.

Istället har han nu flyttat hem till sin bas utanför Leksand. Det har pratats en del om spel i utlandet nästa säsong - men nu verkar det vara klart med en återkomst till klubben.

Enligt Expressen är parterna överens om ett kontrakt till nästa säsong.

Under den gångna säsongen stod han för 30 poäng på 50 matcher i Hockeyallsvenskan. Nu väntas han vara en av ledarna i Leksands nysatsning mot att ta sig till SHL.

Patrik Zackrisson kommer nu att gå in på sin sjunde säsong i Leksand. Under karriären har han spelat över 700 matcher i SHL, med slutspel inräknat.