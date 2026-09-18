Storlöftets galna viktras: Tappat 13 (!) kilo

Matvej Mitjkov har gjort en rejäl förvandling till kommande säsongen.

Foto: Eric Hartline-Imagn Images / USA Today Sports

Förra säsongen fick Matvej Mitjkov en hel del kritik från sin egna tränare. 21-åringen hade en tung säsong och stod endast för 51 poäng på 81 matcher, en regression från hans rookiesäsong: Dessutom fick han en hel del kritik från sin tränare Rich Tocchet.

Löftet har nu legat i i sommar - rejält.

På en pressträff under torsdagen avslöjade han att han har droppat 13 kilo i vikt från förra säsongen. Det mycket till följd av en ny diet.

– Jag tycker att det här är så bra för mig. Jag känner mig lättare på isen just nu. Mer fart. I varje moment, mer fart, bättre fart. Jag äter bara bra mat nu. Ingen snabbmat. Inget socker. Lite grann. Jag gillar choklad, men bara när jag är ledig.

Matvej Mitjkov har tappat 13 kilo

Matvej Mitjkov var under junioråren en av världens mest hajpade spelare. I vissa juniorturneringar överträffade han också Connor Bedard. Omställningen till USA har däremot inte varit smärtfri och den senaste säsongen var som sagt tuff för forwarden.

Presskonferensen fick han nu ta på engelska, för att bli mer acklimatiserad till livet i USA. Även lagkompisarna har också märkt skillnad på draftsjuan från 2023.

– Han ser bra ut, han har tappat 13 kilo. Det finns inte en chans, säger Travis Konecny och skrattar. Han har lagt ner ett enormt jobb, han ser bra ut. Han älskar att göra mål, och sådant går inte att lära ut. Han kommer definitivt att vara en nyckelspelare i laguppställningen när allt faller på plats.