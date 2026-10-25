Klart: De värvar profilen

Oskar Drugge, här i AIK, är klar för en flytt till Slovakien.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Banska Bystrica blir Oskar Drugges nästa klubbadress. Backen har de senaste fem säsongerna huserat i Danmark men lämnar nu landet. Han inledde säsongen på ett korttidskontrakt med Fredrikshavn men det blev ingen fortsättning där.

Istället väntar nu alltså en flytt till Slovakien.

Sedan tidigare har 34-åringen från Luleå gjort ett kort inhopp i den österrikiska ligan. Det här blir nu hans fjärde land som hockeyspelare. I Banska Bystrica finns även en tidigare lagkamrat från Västervik , nämligen Kevin Gabor.

Oskar Drugge har under sina år i Danmark varit en av ligans främsta backar. Han har öst in poäng men även vunnit det danska mästerskapet två gånger. Nu kommer han till en toppklubb i Slovakien som under 10-talet vann tre raka titlar. De senaste fem åren har de däremot åkt ur i en kvartsfinal.