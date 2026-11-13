KLART: Här hamnar Oscar Dansk

Oscar Dansk flyttar till Italien.

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Efter tre säsonger tillbaka i Nordamerika fick Oscar Dansk inget nytt kontrakt på andra sidan Atlanten förra året. Det ledde till att han flyttade till Tjeckien för spel i Jaromír Jágrs klubb, Rytíři Kladno. Dansk kom att spela 13 matcher för klubben där han hade 89,6 i räddningsprocent samt 3,17 insläppta mål per match.

32-åringen fick dock inget nytt kontrakt av Kladno och har därefter gått klubblös ända sedan i våras.

Nu har dock en lösning uppenbarat sig för den svenske målvakten. Han presenteras nämligen av nystartade Milano Hockey Club i ICEHL. Där har Oscar Dansk skrivit på ett avtal som gäller för resten av årets säsong.

– Jag är väldigt glad över den här möjligheten. Jag är ivrig att komma tillbaka till isen och bidra till lagets framgång. När jag började lära mig om Milano och analyserade laguppställningen var jag övertygad om att vi har potential att vara konkurrenskraftiga och gå långt i slutspelet. Naturligtvis skulle drömmen vara att vinna mästerskapet, och jag skulle vilja vara en viktig del av den resan. Jag är här för att vinna, och jag känner att alla i klubben delar samma ambition, säger Dank på klubbens hemsida .

Oscar Dansk klar för Milano Hockey Club

I Milano Hockey Club, som gör sin första säsong i ICEHL, blir Oscar Dansk lagkamrat med svenskarna Mikael Frycklund och David Lindquist. Under sin historiska säsong har Milano inlett med 23 poäng på 18 matcher vilket är tillräckligt bra för en åttondeplats i tabellen.

– Sedan slutet av förra säsongen har jag tränat i Calgary och fortsatt att förbereda mig medan jag väntar på rätt tillfälle. Det är inte lätt för en spelare att följa hockey enbart på tv, så jag är verkligen tacksam mot Milano för den här möjligheten. Jag kan inte vänta med att komma tillbaka till omklädningsrummet, lära känna mina nya lagkamrater och börja vinna några matcher, säger Oscar Dansk.

Har spelat för Brynäs och Rögle

Oscar Dansk har Väsby IK som moderklubb men spelade sedan juniorhockey i Brynäs . 2012 valdes han av Columbus Blue Jackets i NHL-draftens andra runda och lämnade Brynäs för spel i Nordamerika. Dansk var sedan förstemålvakt för Sveriges JVM-lag som tog silver i Malmö 2014. Ett år senare vände Dansk hem till Sverige för spel i SHL med Rögle mellan 2015 och 2017.

Efter två säsonger i Rögle skrev Dansk på ett NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights. Han tillbringade fyra säsonger i Vegas organisation och kom att spela sex NHL-matcher för Golden Knights. Annars har Oscar Dansk mestadels spelat i AHL under sina år i Nordamerika. Totalt har Dansk noterats för 208 matcher i farmarligan, vilket är näst mest av en svensk i ligans historia. Endast Magnus Hellberg har gjort fler AHL-matcher än Dansk.