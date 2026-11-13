Sista matchen - i klassiska hallen: "Vemodigt"

Ikväll spelas den sista matchen någonsin i Dackehallen. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bidlbyrån

I kväll spelas sista matchen i anrika Dackehallen. Sista match ut är den mellan Tingsryds AIF och Mjölby HC med matchstart 19.00. Den 11:e december invigs nya Holtab House, vilket är namnet på Tingsryds nya arena.



En som var med redan på tiden då Dackehallen invigdes 1969 var OS-spelaren, Kenneth Ekman (Morfar till Oliver Ekman Larsson).



-- Jag blev värvad hit upp på sommaren 1969 av Ragnar Sandberg som var det stora namnet här, men jag fick reda på via radion att han hade gått bort. Då blev det helt tyst från Tingsryd ett tag, berättar Kenneth Ekman för hockeysverige.se och fortsätter:

-- Jag visste inte vart jag skulle hamna någonstans, men sedan dök Tingsryds-killarna upp igen, Rolf Ahlin var det, och då bestämde jag mig för just Tingsryd. Att vi då skulle få Dackehallen var ett stort lyft och roligt för alla här.

Kenneth Ekman. Bild: Arkiv

"Hade trunkarna i badrummet"

Innan Dackehallen var redo för spel fick laget pendla till Karlskrona för träningar och matcher.

-- Vi hade inte is någon annanstans. När vi flyttade hit var det varmt så in i helsike. Vi flyttade in på tredje våningen här i Tingsryd. Vattnet kom aldrig upp till oss högst upp för alla som började jobba tidigt på mornarna hade tagit det.

-- Vi fick ta hem trunkarna och hade dom i badrummen, men eftersom vi inte hade något vatten gick det inte heller att tvätta, så det luktade som fasen, skrattar 81-åriga före detta storbacken.

-- Dom som kom upp och hälsade på fick hålla för näsan. Så var det efter varje träning och vi var ändå i gång fem dagar i veckan med matcherna, så det var inte så populärt.



Första matchen som spelades i Dackehallen var mot Leksands IF, men den fick Kenneth Ekman följa från läktaren. Datumet var 14 december 1969 och Tingsryd vann med 5-0. Första målskytt i den då nya hallen var Des Moroney.

-- Jag hade fått en knätackling så det var väldigt tråkigt att behöva sitta på läktaren första matchen.

-- Det är kanske ändå den matchen jag minns bäst av alla matcherna i hallen. Tingsryd gjorde en sådan kanonmatch mot Leksand. Faktiskt en av bästa matcherna jag sett Tingsryd spela.

-- Vi vann med 5-0 och spelade ut Leksand, med ”Abrisarna” (Christer och Thommy) och hela gänget, totalt.

Des Moroney var förste målskytt i Dackehallen. Bild: Arkiv

Kenneth Ekman om Dackehallens betydelse

När hockeysverige.se ber Kenneth Ekman blicka tillbaka på alla matcher han spelat i Dackehallen fastnar han för en match med B-landslaget/Vikingarna.

-- Vi mötte Sovjet B innan jul. Då bildade jag backpar med Börje Salming. Christer Andersson stod i mål och vi hade flera Tingsryds-killar till med i B-landslaget (Åke Ryman, Leif Jacobsson och Benny Runesson) vid den här tiden. Jag tror folk knappt minns den matchen.

-- Första matchen mot Sovjet var i Malmö. Sedan spelade vi här, Växjö och Södertälje.



Vad tror du Dackehallen har betytt för hockeyn i Tingsryd genom åren?

-- Jag tror att det har betytt allt att vi fick en hall. Det innebar att folk fick se hockey på högsta nivån under många år framöver.

-- Det gjorde också att vi fick fram många ungdomar. Bland annat ett av Sveriges bästa juniorlag i mitten av 1970-talet. Vi har hela tiden producerat många unga killar.



Bland annat Oliver och Kevin Ekman-Larsson som är Kenneth Ekmans barnbarn.

-- Nu försvann Oliver rätt fort, men det var många yngre som kom fram. Bland andra Kjell Samuelsson och Anders Broström.

-- Vi hade dessutom en kille som heter Ronny Svensson. Han kanske var den bästa backen i den årgången, men han gick till HV71. Där var han nästan deras bästa spelare varje gång han framträdde. Han tyckte inte att det var kul så han flyttade ner till Mörrum i stället.

Oliver Ekman Larsson är en av många som fostrats i Dackehallen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Ny modern hall invigs i Tingsryd

Nu har Dackehallen gjort sitt och det är blir lite känslosamt då Kenneth Ekman konstaterar att det i kväll är sista A-lagsmatchen i hallen.

-- Det är lite vemodigt. Nu har jag inte varit där på länge, men hallen har verkligen varit till godo för alla här.



Allt har såklart sin tid och Kennet Ekman välkomnar nya hallen som invigs i december.

-- Detta blir en av Sveriges finaste arenor. Nu har jag inte varit där då den varit färdig, men jag var där för några månader sedan. Då var det fortfarande många byggnadsställningar, men den här hallen blir något i hästväg.

-- Jag tror att den kommer betyda mycket, men det är synd att man inte får ta in spelare på hockeygymnasiet längre. Tingsryd har fått beskedet att man förlorar nationella intagningarna. Tidigare har det varit många spelare som kommit utifrån och sökt dit. Jag tycker att det är ett slag i ansiktet på föreningen.



Kommer du själv vara på plats vid kvällens match?

-- Ja, det ska jag vara. Det gamla gänget som var med från början ska samlas. Min granne, Lennart Winberg, ska hämta upp mig och sedan ska vi träffas ett par timmar innan och sitta och snacka lite.

-- Sedan tror jag det blir en presentation av oss innan matchen, det ska bli trevligt, avslutar Kenneth Ekman.





