Silly och surr – Topplaget blir tvungna att söka center

* Veterankeepern uppges vara missnöjd med sin situation

* Det kan bli mer än bara ett lån till jul

* Topplaget blir tvungna att söka center

* Så löser de målvaktssituationen efter avhoppet

* Forwarden har funnits på Hockeyettan-radarn



Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com