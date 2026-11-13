Björklöven lånar ut talangen: "Behöver spela regelbundet"

Philip Hemmyr lånas ut till Östersund tills vidare.

IF Björklövens unga forward Philip Hemmyr skrev förra året ett treårskontrakt med klubben. Han följde med laget upp i SHL till det här året men har inte fått lika mycket speltid som föregående år i HockeyAllsvenskan. Åtta matcher har det blivit för 19-åringen hittills i SHL men nu står det klart att han lånas ut.

Björklöven meddelar via sin hemsida att man väljer att låna ut Hemmyr till Östersunds IK. Detta för att kunna erbjuda mer speltid under match.

– Philip behöver få spela seniorhockey regelbundet för att ta nästa steg i sin utveckling. I Östersund får han möjlighet att få mer speltid och ta ansvar i matchsituationer. Vi kommer att följa honom under utlåningen, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Lånet gäller tills vidare och Hemmyr spelar redan i kvällens omgång av HockeyAllsvenskan när Östersund spelar mot MoDo Hockey.

Har bara representerat Björklöven

Hemmyr var draftad av Nashville Predators som nummer 138 i sommarens draft. Han har bara respresenterat Björklöven i sin karriär hittills, men kommer från och med ikväll kunna addera Östersund på den listan.

Hemmyr har även respresenterat småkronorna både förra säsongen, då han var med i en femnationsturnering samt detta år när han var med på en förturnering inför JVM. Han var dock inte uttagen av Magnus Hävelid i förra veckans "sista genrep" inför JVM som spelades i Nyköping.

Östersund ligger i på tionde plats i tabellen med 24 poäng men har bara två poäng upp till sjundeplatsen.