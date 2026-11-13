Klart: Backen förlänger med Malmö

Eemil Viro förlänger med Malmö.

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Efter tre säsonger i AHL och Grand Rapids Griffins anslöt Eemil Viro till Malmö Redhawks inför säsongen 2025/2026. Finländaren gjorde en stark första säsong i Malmö med sina 16 poäng på 52 grundseriematcher. Den här säsongen har Viro inlett med 1+2 på de första 15 matcherna. Han har hittills inte missat en enda SHL-match under sin tid i Malmö.

Nu står det klart att den skridskostarke backen förlänger sitt kontrakt med Skåne-laget.

– Jag trivs väldigt bra i Malmö och känner att vi har något riktigt bra på gång. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas här och hjälpa laget att nå våra gemensamma mål, säger Eemil Viro.

– Jag är väldigt glad över att Eemil väljer att stanna hos oss. Han är en skridskostark och rörlig back som har visat att han kan bidra både defensivt och offensivt. Han har tagit fina steg sedan han kom hit och vi ser fortsatt stor potential i honom. Det ska bli spännande att följa hans fortsatta utveckling i Malmö, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Det nya kontraktet är skrivet över säsongen 2028/2029. Viro blir därmed kvar i Malmö i ytterligare två säsonger efter denna.