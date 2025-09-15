Hockeyvärlden har sorg.

Den 25-årige forwarden Orca Wiesblatt, som skulle ha spelat för Allen Americans i ECHL den här säsongen, har dött i en trafikolycka.

– Vi är alla djupt bedrövade, säger klubbens tränare och general manager Steve Martinson i ett uttalande.

Orca Wiesblatt blev 25 år gammal. Foto: Larry MacDougal via AP/Alamy

Det var under söndagen som trafikolyckan ska ha inträffat i British Columbia, Kanada. På måndagen bekräftas dödsfallet bland annat av FPHL-klubben Athens Rock Lobsters där Orca Wiesblatt spelade under den föregående säsongen.

– Orca kommer alltid att bli ihågkommen som en av de spelare som bidrog till att sätta prägel på vår organisation under dess allra första säsong. Hans passion för sporten och hans smittande energi gjorde honom till en publikfavorit och en sann lagkamrat. Men bortom det var Orca en ännu finare människa utanför isen – vänlig, ödmjuk och en person som alla var tacksamma över att ha fått lära känna. Vi är djupt bedrövade över denna förlust, och våra tankar går till hans familj, säger klubbpresidenten i Athens Rock Lobsters, Scott Hull, i ett uttalande.

We are heartbroken to share the passing of former Rock Lobster, Orca Wiesblatt. Orca will always be remembered for his energy, toughness, and infectious smile. Once a Rock Lobster, forever a Rock Lobster. ❤️🦞



Our thoughts are with the Wiesblatt family and all who loved him. pic.twitter.com/2N8j3PnAVR — Athens Rock Lobsters (@LobsterHockey) September 15, 2025

Orca Wiesblatt blev 25 år gammal

Orca Wiesblatt föddes i juni 2000 och spelade bland annat juniorhockey i WHL-laget Calgary Hitmen. Inför den kommande säsongen skulle han inleda sin professionella hockeykarriär efter att ha skrivit på för Allen Americans i ECHL.

– Vi är alla djupt bedrövade. Orca (Weisblatt) såg verkligen fram emot detta nästa steg i sin hockeykarriär. Han var inte bara tekniskt skicklig, utan också en spelare som kunde förändra matchbilden med sina tacklingar. Jag minns fortfarande hans leende när han återvände till båset efter en av sina kraftfulla tacklingar. Det vi kommer att sakna allra mest är hans smittande leende, säger klubbens tränare och general manager Steve Martinson i ett uttalande.

It is with great sadness that we mourn the tragic passing of former Calgary Hitmen Player Orca Wiesblatt.



We are heartbroken for his family, friends, and everyone that knew and loved him. On behalf of the ownership, management, coaches, players, and staff of Calgary Sports and… pic.twitter.com/gt87E0WH1H — Calgary Hitmen (@WHLHitmen) September 15, 2025

Orca Wiesblatt var en av fyra bröder i familjen Wiesblatt som spelar ishockey. Han spelade tillsammans med sin äldre bror, Ocean Wiesblatt, i FPHL den gångna säsongen. De två yngre bröderna, Ozzy och Oasiz Wiesblatt tillhör båda Nashville Predators organisation och Ozzy Wiesblatt spelade fem NHL-matcher förra säsongen.

Source: Orca Wiesblatt @ Elite Prospects