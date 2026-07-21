Oliver Eklind lämnar Sverige för spel i Slovakien.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Inför den gångna säsongen värvade BIK Karlskoga hem Oliver Eklind. Forwarden kom då från fem raka SHL-säsonger med spel i Färjestad, Örebro och Rögle. Väl tillbaka i Bofors blev det omedelbart succé för 28-åringen.

Han växte fram till en av seriens bästa spelare och stod för 30 poäng på 44 matcher i grundserien. När Karlskoga sedan också tog sig till en final i Hockeyallsvenskan klev han fram med tolv poäng på elva matcher i kvart och semi.

Oliver Eklind till Bratislava

I finalspelet blev det sedan inga poäng när IF Björklöven vann alla fyra matcher.

Efter säsongen stod det sedan klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Karlskoga. Han har sedan också avslöjat att det inte blir spel i Sverige nästa säsong. Istället fortsätter karriären utomlands.

I slovakisk media har Slovan Bratislava pekats ut som nästa klubb. Nu har de också gått ut med en hint på sina sociala medier som mer eller mindre bekräftar övergången. Oliver Eklind kommer nu att göra sitt första utlandsäventyr i karriären.