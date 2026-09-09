Förre AIK-backen klar för ny klubb – på tryout

Ole Einar Engeland Andersen flyttar till Tjeckien.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

2023 värvades Ole Einar Engeland Andersen till AIK i HockeyAllsvenskan sedan han gjort stor succé hemma i Norge med 50 poäng på 45 matcher - som back - för Stjernen Hockey.

I AIK blev det dock inte samma utdelning för den hårdskjutande försvararen. Norrmannen stod för 10+10 för sammanlagt 20 poäng på 53 matcher i "Gnaget" under säsongen 2023/24. Det kom också att bli Ole Einar Engeland Andersens enda säsong i svensk hockey.

Efter tiden i AIK lämnade backen för spel i den multinationella ligan ICEHL. Han spelade först för italienska Pustertal men bytte sedan till ungerska Fehérvár AV19 förra året. I våras stod det däremot klart att Ole Einar Engeland Andersen lämnade Ungern och därefter har han gått klubblös i väntan på en ny utmaning.

Ole Einar Engeland Andersen flyttar till Tjeckien

Nu har 27-åringen också hittat sin nästa klubbadress. Han presenteras nämligen av den tjeckiska klubben HC Motor České Budějovice. Parterna har kommit överens om ett tryout-kontrakt som gäller i en månad under starten av säsongen 2026/27.

– Vi ville utöka konkurrensen i försvaret. Ole är en rörlig försvarare som arbetar bra med pucken och har erfarenhet av internationell hockey. Nu har han en månad på sig att övertyga oss, säger klubbens sportchef Václav Nedorost.

I Tjeckien blir Ole Einar Engeland Andersen lagkamrat med svenskarna Lucas Nordsäter och Filip Ahl samt förre SHL -forwarden Nick Olesen. Enligt HC Motor České Budějovice blir han också den första norrmannen att någonsin spela för klubben.

Detta blir Ole Einar Engeland Andersens femte land på lika många säsonger. Han spelade i Nordamerika som junior men flyttade sedan hem till Norge 2020. Förutom spel i hemlandet har han sedan också spelat i Sverige, Italien samt Ungern och kan nu alltså addera Tjeckien till listan.