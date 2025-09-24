Nybro Vikings är i en ekonomisk kris. Nu rapporterar Barometern att klubben har fått andrum – genom att sälja sin jumbotron i arenan.

– Det var kanske inte på sekunden att vi hade likviditetsbrist men det var precis i brytet innan vi fick intäkter från matcher, säger klubbdirektören Anders Westring till tidningen.

Nybro Vikings säljer jumbotronen för att bota sin ekonomiska kris.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Det var för en dryg månad sedan som Nybro gick ut med ett nödrop om ekonomisk hjälp. De är i behov av att få in tre miljoner kronor innan säsongen är över. Där det mest akuta läget löstes på ett ovanligt sätt.

Nämligen genom att sälja jumbotronen i Liljas Arena till Nybro Brunn, det kommunala fastighetsbolaget som även äger arenan. Priset landade på en halv miljon kronor och blev vitalt för att klubben skulle klara sig ur likviditetsbristen.

– Det var väl mer eller mindre avgörande vid tillfället. Det var kanske inte på sekunden att vi hade likviditetsbrist men det var precis i brytet innan vi fick intäkter från matcher, säger Anders Westring till Barometern.

Nybro i ekonomisk kris – får hjälp av kommunen

För Nybro stabiliserar det nu läget något i början av säsongen. Anledningen till den ekonomiska krisen är ett bortfall på 2,9 miljoner i intäkter, samt en ökad kostnad av att spela i Hockeyallsvenskan gentemot Hockeyettan. Därför gick de också ut och vädjade om hjälp med att få in mer pengar i augusti.

Att jumbotronen nu säljs gör därmed att de får välbehövlig hjälp från sin kommun.

– Vi kan inte sponsra med mer pengar, men det här är något som vi ändå känner att vi kan hjälpa till med, och vi tjänar ju pengar på den här affären också. På ett sätt är det en win-win, säger Lisa Pettersson, som är VD för Nybro Bostads AB, ett systerbolag till Nybro Brunn.

I kväll spelar Nybro borta mot MoDo i Hockeyallsvenskan.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects