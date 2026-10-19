Det är många uttagna spelare från SHL och HockeyAllsvenskan i den norska landslagstruppen.

Förra året skrällde Norges landslag under Hockey-VM i Schweiz och tog landets första VM-medalj någonsin. I matchen om tredjepris vann man över Kanada med stjärnor som Macklin Celebrini och Sidney Crosby, och tidigare under turneringen slog man även Sverige i gruppspelet. General manager över landslaget är Patrick Thoresen som många känner igen från hans spelarkarriär i Djurgårdens IF Hockey och nu förbereder han för en ny lyckad säsong med Norska landslaget.

Första truppen är uttagen med 21 utespelare och tre målvakter. Det som sticker ut är hur många spelare det är som spelar i det svenska seriesystemet. Åtta av de 24 uttagna spelar i SHL eller HockeyAllsvenskan .

Truppen är uttagen för en fyranationsturnering i Amiens, Frankrike, mellan 3-8 november mot de andra länderna Frankrike, Ungern och Slovenien.

Uttagna spelare som spelar för en svensk klubb:

Målvakter: Jonas Arntzen (Örebro Hockey) och Tobias Breivold (Mora IK)

Backar: Victor Kopperstad (Mora IK)

Forwards: Mikkel Eriksen (Färjestad BK), Patrick Rørbu Elvsveen (Mora IK), Mikkel Øby-Olsen (Färjestad), Emilio Pettersen (Djurgårdens IF) och Petter Vesterheim (Malmö Redhawks)

NHL kontrakt öppnar för bredare trupp

Från den norska VM-bronstruppen förra säsongen är det många som har fått kontrakt med en NHL-klubb och det öppnar upp möjligheterna för de norska spelarna som spelar för våra svenska klubbar. Några av dessa spelare är spelare som många svenskar känner igen. Noah Steen, Michael Brandsegg-Nygård och Eskild Bakke Olsen är några av de spelare som just nu kör i NHL eller AHL.

Thoresen säger i ett uttalande på Norska ishockeyförbundets hemsida att detta är viktigt för norska landslaget och att de vill bredda truppen. När fler får NHL-kontrakt möjliggör det att fler norska spelare från Europa får chansen att visa upp sig.

Den slutgiltiga truppen inför hockey-VM i Tyskland tas ut i april.