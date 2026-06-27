Niklas Aaram Olsen draftad av Vancouver Canucks.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Niklas Aaram-Olsen har under de senaste åren växt fram till en av de bästa 08:orna i Sverige. Den gångna säsongen blev det 40 poäng på 29 matcher i U20 Nationell med Örebro. Samtidigt var han även den stora hjälten när Norge överlevde U18-VM efter ett hattrick av talangen i kvalet mot Tyskland.

Det blev även 16 matcher i SHL med varierande speltid.

Nu är han också draftad av Vancouver Canucks. Det var som spelare nummer 41 han blev tingad av NHL-klubben.

– Det känns jättebra. Jag har hört att det är en jättebra klubb och ja, det känns skitbra, säger han efter valet.

Hur var det att få höra ditt namn?

– Magiskt, att sitta där med familjen och njuta av ögonblicket, det är sjukt. Det har varit så mycket att ta in. Otroligt coolt att vara här.

Han är också en av flera i vågen av norska talanger som har börjat ta för sig. Tinus Luc Koblar, Michael Brandsegg-Nygård, med flera. Norge har något bra på gång - och 18-åringen från Oslo är helt klart ett framtidsnamn för nationen.

– Vi börjar bli några stycken nu. Det känns asbra att Norge är på väg upp lite. Otroligt kul att vi kan göra det tillsammans.

Niklas Aaram Olsen lämnar Örebro

Till nästa säsong kommer han däremot inte att fortsätta i Örebro. Efter draften bekräftar han att det från och med nästa säsong blir spel i Boston University i collegeligan NCAA. Närkingarna tappar därmed en av sina mest lovande talanger till nästa säsong.

I BU finns även norrmannen Kim Brandvold som är assisterande tränare i laget.

– Det känns som att det är det rätta steget för mig att ta. Jag har hört mycket bra om dem, de har en norsk assisterande coach och jag har snackat mycket med honom. Det känns bra.

Vad är det som gör att du tar beslutet att lämna Örebro?

– Örebro har varit jättebra för mig under de här tre åren. Coacher, faciliteter har varit jättebra. Men nu känns det som att det är bättre för mig att dra till Boston.

På plats i Keybank Center fanns även en av Norges mest lovande spelare födda 2010. Nämligen William Aaram-Olsen, lillebror till Niklas.

Även han gör sin resa i Örebro och öste den gångna säsongen in poäng i U18-laget som dubbelt underårig.

– Ja, han är här nu. Det är kul att han är här och jag hoppas att han får uppleva detsamma en dag, säger Niklas Aaram-Olsen.