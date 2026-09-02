Nikita Aleksandrov flyttar tillbaka till KHL efter åren i

Foto: Jeff Roberson/AP Photo/Alamy

2019 valdes Nikita Aleksandrov i andra rundan av de dåvarande nyblivna Stanley Cup-mästarna St. Louis Blues. Säsongen därpå blev han uttagen till Ryssland JVM -lag där han var en av lagets bästa och ledande spelare.

Aleksandrov gjorde åtta poäng på sju matcher, näst bäst i det ryska laget, och forwarden sköt även ett av målen i JVM-finalen mot Kanada. Ryssland förlorade dock finalen med 4-3 och Aleksandrov fick lämna turneringen med en silvermedalj.

Han tog sedan steget till proffshockeyn i Nordamerika där han inledde i AHL men sedan kom upp och fick göra NHL-debut för St. Louis säsongen 2022/23. Han noterades sammanlagt för 3+4 på 28 matcher i NHL under säsongen. Året därpå, 2023/24, stod Aleksandrov för 0+2 på 23 matcher.

Trots att forwarden sedan producerat starkt i farmarligan har han inte fått någon mer chans i NHL. I december trejdades Nikita Aleksandrov från St. Louis till Los Angeles Kings men inte heller där fick ryssen spela i NHL.

Nikita Aleksandrov lämnar AHL – klar för Shanghai Dragons i KHL

Därmed söker sig 25-åringen nu i stället hemåt. Han skriver nämligen på för den kinesiska KHL-klubben Shanghai Dragons, som dock har sin bas i ryska St. Petersburg, inför den kommande säsongen.

– Han har etablerat sig som en forward med bra offensiva instinkter. Att göra nästan 200 poäng i AHL visar vilken nivå som han har hållit där. Han är en smart tvåvägsforward som spelar med fart och är bra på skridskorna. Han har ett bra skott, ser spelet bra och kan skapa chanser för sina lagkamrater. Vi tror att Nikita kommer att kunna addera en till dimension i vår offensiv och göra vårt lag starkare, säger lagets general manager Jevgenij Artiuchin.

Nikita Aleksandrov är född i Tyskland då hans pappa Igor Aleksandrov spelade där. Han spelade sedan också ungdomshockey i Tyskland innan Aleksandrov flyttade till Kanada för spel i juniorligan QMJHL där han producerade starkt innan han draftades av St. Louis Blues. Detta blir alltså första gången som Nikita Aleksandrov spelar hemma i Ryssland och KHL.

Under sin karriär har Aleksandrov noterats för nio poäng på 51 NHL-matcher samt gjort 185 poäng på 236 matcher i AHL.