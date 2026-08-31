Lämnade Södertälje - skriver tvåveckors-kontrakt

Niclas Westerholm flyttar hem till Finland.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Södertälje plockade under den förra säsongen in Niclas Westerholm för att förstärka truppen i slutskedet av säsongen. Bakom Love Härenstam fick finländaren spela 14 matcher, varav fyra i slutspelet. Efter att slutspelet tog slut mot IF Björklöven valde Södertälje SK att värva Teodor Munther inför den kommande hösten.

Därav fick också 29-åringen lämna klubben.

Under sommaren har han sedan gått klubblös. Men nu har det löst sig, åtminstone temporärt, med en ny klubb. Målvakten har nämligen valt att skriva på för KooKoo på ett 14 dagar långt kontrakt. Det för att täcka upp för frånvaro i säsongsinledningen.

– Vår målvaktssida är för närvarande drabbad av en del sjukdomar, så det är fantastiskt att vi kunde få Niclas ombord med kort varsel. Han är en erfaren målvakt som kommer att ge oss den hjälp vi behöver i den här situationen, kommenterade sportchefen Antti Tuomenoksa i ett pressmeddelande.

Niclas Westerholm spelade i tiden innan Sverige i dryg två säsonger i Tjeckien. Innan det har han enbart huserat i Finland och spelat 240 matcher i Liiga.