Nicklas Lidström kliver in i Tre Kronor.

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Nicklas Lidström har under de senaste fem säsongerna jobbat för Detroit Red Wings. Nu står det klart att legendaren även tar en stor roll i det svenska ishockeyförbundet. Under onsdagen presenterade Sif nämligen att 56-åringen kliver in som senior advisor. Där han kommer att ha som uppdrag att ha en dialog med NHL-spelarna, -klubbarna och arbetet inför VM och World Cup.

Kontraktet är skrivet över två säsonger.

– Jag ser verkligen fram emot att återvända till landslagsverksamheten. För Tre Kronor är det avgörande att ha en kontinuerlig och stark dialog med både spelare och NHL-klubbar, inte minst utifrån de krav och förutsättningar som råder kring de stora turneringarna. Att få bidra i det arbetet känns både inspirerande och meningsfullt, säger Lidström i ett pressmeddelande.

Klubbtränare kommer agera som assisterande

Nytt är nu också att Rikard Grönborg inte kommer att ha några assisterande tränare. Istället kommer aktiva klubbtränare att rekryteras inför respektive turnering.

Även mångårige förbundsarbetaren Tommy Boustedt är tillbaka som player personnel manager samtidigt som Jack Han är anställd som en analytiker.

– Vårt mål är tydligt: vi ska alltid tävla om medaljer – med en tydlig ambition att vinna guld i varje mästerskap. Genom denna strategiska satsning stärker vi lagets förutsättningar att prestera på högsta nivå under de förutsättningar som råder, och ökar våra möjligheter att gå hela vägen, säger landslagschef Anders Lundberg.