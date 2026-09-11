"När AIK ville förlänga var det självklart"

Oskar Magnusson kom till AIK inför säsongen 2021/2022 efter en hackig säsong med spel i både J20 och SHL med Malmö Redhawks samt en utlåning till Tyringe SoSS i Hockeyettan. Sedan dess har den numer 24-årige snabbskrinnaren från Skåne vuxit ut till en publikfavorit och nyckelspelare i AIK. Tidigt i våras skrev Magnusson på ett nytt tvåårskontrakt och har under försäsongen fått en ny tredjelänk tillsammans med radarpartnern Christoffer Björk i nyförvärvet Viktor Lennartsson.

-- Det känns väldigt bra, han är bra på skridskorna och skicklig med puck. Jag tycker han har kommit in bra med mig och Björk. Vi vill forechecka och vara jobbiga att möta, samtidigt som vi vill kunna skapa offensivt. Kan vi få ihop det tror jag det kan bli en riktigt bra kedja.

Bekräftar SHL-intresse

Magnusson går nu in på sin sjätte säsong i Gnaget. Förra säsongen noterades han för sin poängmässigt bästa säsong med 27 poäng på (13+14) på 58 matcher. Forwarden har dessutom bara missat 11 grundseriematcher under de senaste fyra säsongerna.

-- Man börjar känna sig som en liten stockholmare, haha. Nej, men jag trivs jättebra i laget och med allt runt omkring också. Det är kul att det blir en säsong sex.

Var det självklart att förlänga?

-- Det var det. När väl AIK ville att jag skulle förlänga så kändes det ganska självklart. Det är väldigt kul att få stanna när jag trivs så pass bra.

Fanns det några anbud från SHL?

-- Inget kontret sådär. Det var något lag som hörde av sig. Jag tänker tyvärr inte säga vilket, men lite intresse fanns det, säger han med ett leende.

Omställningen till Tuuralas hockey

AIK har renoverat och rustat både lag och stab inför säsongen, och går in som en av favoriterna till SHL-platsen i vår. Viktor Tuurala har kommit in som huvudtränare för att förändra sättet som AIK spelar på. Något som Oskar Magnusson tycker har märkts under försäsongen.

-- Vi har försökt få in det nya spelsystemet. Det har varit ganska mycket nytt för oss som har varit här ett tag. Det är en process att sätta det, men jag tycker att vi idag (onsdagens match mot BIK Karlskoga) visar ganska mycket av vad vi vill göra och hur vi vill se ut.

Vad är det som blir den stora förändringen för er?

-- Det är en stor förändring i hur vi vill pressa högt. Det har varit väldigt mycket tänka därute i början, även om träningsmatcherna också handlat mycket om positioner och se hur vi ligger. Men man har absolut fått tänka till lite i ett nytt spelsystem.

Vad är din bild av honom som ledare?

-- Jag tycker han är väldigt hockey-kunnig. Han har ett spelsystem som alla verkligen tror på, och när det sitter så tror jag det kan bli riktigt, riktigt bra.

AIK har premiär i Hockeyallsvenskan fredag 19 september mot MoDo Hockey i Avicii Arena.