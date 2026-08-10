Tyler Kelleher: Därför valde jag Leksand

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tyler Kelleher tillhör Leksand kommande säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist



Inte mindre än tre gånger har Tyler Kelleher gått upp i Hockeyallsvenskan , men med olika lag. 2022 med HV71 , 2024 med Brynäs och säsongen därpå med Djurgården. När Henrik Gradin inför förra säsongen värvade honom till MoDo blev det stopp på den fina raden efter att förlorat mot Karlskoga i semifinal. Nu har Jesper Ollas och Leksand valt att plocka in 31-åringen från Longmeadow för att bland annat få in kvalitén att vara bäst när det gäller som mest.



-- Longmeadow ligger ungefär en timme från Boston. I västra delarna av Massachusetts, berättar Tyler Kelleher när hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Tegera Arena.

-- Det är en hockeystad, men inte som Leksand. Alla mina kompisar spelade hockey när vi växte upp, men det också är en lite stad.



Vem av er tre bröder, Charlie, Ryan och du var största talangen?

-- Jag såklart (skratt). Min yngre bror spelade collegehockey, men slutade spelade efter det. Vi bröder är såklart fortfarande nära varandra.



Tyler Kelleher flyttade till Sverige första gången 2019. Då kom han till Oskarshamn efter en säsong i tyska Ingolstadt.



-- Jag spelade i Tyskland och min agent sa att det var ett SHL-lag som ville ha mig. Det var Mora så jag skrev på för dom. Sedan åkte Mora ut. Jag hade inte längre något kontrakt, men kom då jag i stället att hamna i Oskarshamn. Jag ville spela i Sverige så jag är glad att jag kom hit.



Inledningsvis upplevde han en stor skillnad mellan tyska och svenska ligan.



-- Ja, det var ganska olika. Det var bra hockey i tyska ligan och jag trivdes där. I SHL är det betydligt mer skridskoåkning och allt går mycket snabbare här.

Tyller Kelleher i sin nya arena.

Du har varit sex säsonger i Sverige…

-- Ja, det här blir min sjunde.



Varför just Sverige?

-- Jag vet egentligen inte. Det bara flög förbi och jag är fortfarande kvar här. När jag kom hit var jag ganska ung, 23-24 år och nu är jag över 30, skrattar Tyler Kelleher och fortsätter:

-- Det har blivit lite som jag växt upp här. Tiden har gått snabbt och jag haft en fantastisk tid här i Sverige. Jag vet inte hur jag hela tiden kommit tillbaka hit, men jag är glad att jag gör det.

-- Sverige har blivit mitt andra hem nu och jag älskar att vara här. Det känns som att vara hemma. Sedan är det såklart stor skillnad mot att bo i USA.



Du har spelat upp tre lag till SHL, men aldrig följt med lagen upp, hur kommer det här sig?

-- Det har varit olika. Jag hade såklart chansen att spela i SHL med lag som jag gått upp med. Sedan tog jag personliga beslut att inte fortsätt i något av lagen.

-- Jag vill absolut spela i SHL igen, men jag vill känna att det är rätt tid, ställe och förutsättningar för mig.

-- Jag vet vilken spelare jag kan vara och tycker att jag är en bättre spelare nu än vad jag var tidigare. För mig handlar det om att leva i nuet, vara nöjd med vart jag är, spela bra och ha kul med mitt lag.

-- Det spelade det ingen roll om det var SHL eller Hockeyallsvenskan utan vilken organisation det var. -- Ja, det här blir min sjunde.-- Jag vet egentligen inte. Det bara flög förbi och jag är fortfarande kvar här. När jag kom hit var jag ganska ung, 23-24 år och nu är jag över 30, skrattar Tyler Kelleher och fortsätter:-- Det har blivit lite som jag växt upp här. Tiden har gått snabbt och jag haft en fantastisk tid här i Sverige. Jag vet inte hur jag hela tiden kommit tillbaka hit, men jag är glad att jag gör det.-- Sverige har blivit mitt andra hem nu och jag älskar att vara här. Det känns som att vara hemma. Sedan är det såklart stor skillnad mot att bo i USA.-- Det har varit olika. Jag hade såklart chansen att spela i SHL med lag som jag gått upp med. Sedan tog jag personliga beslut att inte fortsätt i något av lagen.-- Jag vill absolut spela i SHL igen, men jag vill känna att det är rätt tid, ställe och förutsättningar för mig.-- Jag vet vilken spelare jag kan vara och tycker att jag är en bättre spelare nu än vad jag var tidigare. För mig handlar det om att leva i nuet, vara nöjd med vart jag är, spela bra och ha kul med mitt lag.-- Det spelade det ingen roll om det var SHL eller Hockeyallsvenskan utan vilken organisation det var.

Tyler Kelleher om säsongen i Modo

Senaste säsongen spelade Tyler Kelleher för MoDo i Hockeyallsvenskan där han svarade för 14 mål och totalt 35 poäng på 45 matcher.



-- Jag tycker ändå att det var en bra säsong och uppriktigt sagt gillade jag att vara där. Jag gillade verkligen mina lagkamrater där. Vi hade mycket roligt tillsammans och ”over all” har jag bara bra saker att säga om MoDo och stan. Speciellt då folket i organisationen.

-- Allt folk runt laget var fantastiska så för mig var det en fin upplevelse.

Foto: Bildbyrån



Därför blev det Leksand

Nu väntar alltså en säsong ytterligare i Hockeyallsvenskan, men nu med Leksand.



-- Jag ville komma hit och det känns som rätt ställe för mig att vara på just nu. När jag får en känsla vart jag vill vara så går jag på den.

-- Så var det inte då jag var yngre. Jag såg att Mora spelade i SHL Då ville jag spela där och så vidare. När jag blivit äldre bryr jag mig inte om sådant alls. Jag vill bara vara lycklig där jag är. Om det skulle vara i SHL hade det varit kul såklart, men Hockeyallsvenskan är också bra.

-- Vilken liga jag spelar ingen roll och, som jag sa, jag vill jag vara lycklig där jag är och ha roligt. Därför kände jag att Leksand skulle vara rätt beslut för mig att ta. Jag fick en bra känsla och nu när jag blivit äldre har jag valt att följa min känsla och det brukar bli bra för mig.



Det är en liten ort…

-- (Skratt) Ja, jag visste allt om Leksand när jag skrev på och att det är en liten stad bryr jag mig inte om alls.

-- Så här långt tycker jag att det är ett bra ställe och jag vet att jag kommer trivas här.



Vilka är dina förväntningar på säsongen?

-- Vi har ett bra lag, kommer jobba hårt och ha kul. Jag tror att vi kommer vara ett lag som folk kommer tycka om att se på.

-- Vi kommer spela snabbt och med skicklighet. Vi har många spelare som är roliga att se på och många olika personligheter, så jag tror att det kommer bli bra.



Är målet att ta Leksand tillbaka till SHL?

-- Ja, absolut. Det är definitivt inget vi kan göra just nu. Det vi kan göra nu är bygga ett lag för det är en lång process för att vinna och gå upp till SHL.

-- Allt kommer inte hela tiden gå vår väg. Vi måste bygga tillsammans som ett lag, vilket är en del av resan. Så just nu är det, som sagt var, bygga små saker på isen och lära känna varandra bra vid sidan av isen. Därför är det här en viktig tid på säsongen för laget.

-- Vi har flera äldre killar som vi kommer behöva i omklädningsrummet. Jag skulle säga att vi har en bra grupp. Killar som är villiga att jobba hårt, men också roliga killar som gör att det blir roligt att komma till jobbet, avslutar Tyler Kelleher.