Hoppas på VM-biljett: "Jag tog chansen"

Michelle Löwenhielm är tillbaka i Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montge).

STÅNGEBRO/LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)



Redan inför förra säsongen hoppades rutinerade Michelle Löwenhielm på att vara tillbaka i landslaget. Speciellt eftersom det var ett så kallat OS-år. Nu blev det ingen comeback då, men till den här säsongen, och som center, har nya förbundskapten, Erika Holst, valt att ånyo plocka in 31-åringen i landslaget.



– Superkul. Jätteroligt att få chansen igen. Riktigt kul att spela med dom tjejerna, svarar Michelle Löwenhielm med ett leende då hockeysverige.se träffar henne i Stångebrohallen för en intervju och frågar hur känslan var då hon blev kallad till landslagsspel igen.



Vad betyder det att just få dra på sig landslagströjan?

– Otroligt mycket att få representera mitt land. Nu har jag till och med möjligheten att ha nummer 67 på ryggen, vilket var lite speciellt den här gången. Att få vara med där är naturligtvis hedrande varje gång.



Michelle Löwenhielm har så här långt varit med i säsongens båda landslagsturneringar.



– Under första turneringen fick jag inte så många minuter, men när jag nu fick spela mer tycker jag att jag tog chansen och gjorde det bra. Och, som sagt var, riktigt kul att få chansen att vara med.

Tar sikte på VM: "Skulle vara riktigt, riktigt roligt"

I senaste turneringen spelade hon i en kedja tillsammans med Jenny Antonsson och Wilma Sundin. Efter Damkronorna vinstmatch mot Tjeckien med 5-0 sa Wilma Sundin till hockeysverige.se:



– ”Mich” är både snabb, kreativ och egentligen bra på det mesta.



Sundin stod också för en öppnande passning till Löwenhielm som kunde sätta dit 3-0 bakom Klara Peslarova i Tjeckiens mål.



– Jag såg ganska snabbt att hon kom där så det var bara att försöka få pucken förbi deras back framför mål. Sedan var det väldigt bra av ”Mich” att hitta den ytan och trycka dit den.

Michelle Löwenhielm under Euro Hockey Tour i augusti.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Michelle Löwenhielm:

– Jag tycker att vår kedja jobbade på bra och gjorde vårt jobb, det vi skulle göra. Kul att även få ett mål på det.



Ett snyggt mål dessutom.

– Ett snyggt pass så jag kunde smacka in det från ”backdoor”. Riktigt kul att få göra det också.



Vad skulle en VM-biljett betyda för dig?

– Otroligt mycket. Jag vill till VM och såklart att det skulle vara riktigt, riktigt roligt att få vara där.



Om du blickar tillbaka på er prestation i senaste turneringen, två storvinster mot Schweiz och Tjeckien, men rejält med stryk mot Finland, hur ser du på turneringen i stort?

– Det rann ifrån lite i Finlandsmatchen, men allt som allt tycker jag att vi är ett bra lag. Vi fokuserar på bra saker och har fått ordning på mycket.

– Det är väldigt roligt att få spela med dom här tjejerna som alla är riktigt duktiga spelare. Jag tycker det har varit kul att se och det går framåt.

Klausulen i LHC öppnar för PWHL-camp

När vi sågs innan flytten till Färjestad var du exalterad när vi pratade om att du skulle vara back där, nu blev det ett hattande mellan back och center, hur ser du på hur det blev?

– Jag gillade att vara back. Nu blev det i Färjestad att vi behövde mer i spetsen. Då valde man att ta upp mig.

– Då blev det tillbaka till centerpositionen och därifrån tycker man både i landslaget, på ”Toronto camp” och även här i Linköping, att vara forward är det vi fokuserar på den här säsongen.

– Sedan är det jättebra att jag har möjligheten att gå tillbaka till back om det behövs eller någon blir skadad.



Har du någon gång spelat back i landslaget?

– Nej, men jag har tränat som back (skratt). Jag har däremot inte spelat som back i landslaget.

Michelle Löwenhielm har bytt FBK mot LHC.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Inför säsongen 2026/27 lämnade Michelle Löwenhielm Färjestad för att åtminstone inleda säsongen i Linköping.



– Det var för att kunna få möjligheten att gå på PWHL-camp via en klausul. Pratet jag haft med Linköping har varit jättebra. Här får jag dessutom chansen att träna med en spelare som Ebba Svensson Träff.



Hur går tankarna inför campen?

– Efter VM har PWHL ”training camps” som du helt enkelt bjuder in folk till som får visa upp sig. Efter det tar dom ut sitt lag. Då har jag chansen att slå mig in i PWHL redan den här säsongen efter VM, vilket skulle vara väldigt kul.

"Jag kanske är äldst på pappret, men..."

Linköping har så här långt spelat fyra matcher. För Löwenhielms del har det betytt, förutom ett bra spel, ett mål och totalt fyra poäng.



– Jag tycker ändå att jag har gjort det bra. Absolut ändå att vi velat ha fler vinster och sådana saker. Vi blir bättre och bättre för varje match. Jag tycker också att vi visat att vi kan vara där uppe och slå dom flesta lagen.



Hur ser du på din roll i Linköping?

– Det är väl att komma med min erfarenhet och sådana saker, skrattar Michelle Löwenhielm och fortsätter:

– Jag kanske är äldst på pappret, men jag kommer med mycket energi och försöker göra det lätt för våra yngre spelare att komma in, slappna av och sådana saker. En liten ledarroll helt enkelt.



Är det du som hörs mest i omklädningsrummet här också?

– Det är den jag är så det skulle nog alla säga. Jag tycker det är kul och när man varit med ett tag kan jag i alla fall bidra med det ena eller andra, avslutar Michelle Löwenhielm med ett leende.