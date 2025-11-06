Knappt ett år efter Börje Salmings bortgång instiftade NHL ett pris i hans ära – Börje Salming Courage Award. Den första att få priset var Nicklas Lidström och nu står det klart att nästa spelare som får ta emot priset är Mats Sundin.

Börje Salming och Mats Sundin. Foto: Bildbyrån/Collage.

Börje Salming är en av Sveriges största genom tiderna.

Ett år efter legendarens bortgång instiftade NHL Alumni Association ett pris i den före detta stjärnbackens ära – Börje Salming Courage Award. Den första att tilldelas priset var back-kollegan Nicklas Lidström. Nu står det klart att det blir Mats Sundin som får ta emot priset härnäst.

Mats Sundin var den första europeiska spelaren som valdes först i NHL-draften, och har en lång karriär bakom sig.

Den nu 54-årige forwarden gjorde 18 säsonger i NHL och svarade för 1349 poäng (564+785) på 1346 matcher. Han har även tagit tre VM-guld, ett OS-guld, två VM-silver, två VM-brons, ett SM-guld och är invald i både NHL:s och IIHF:s Hall of Fame.

Source: Mats Sundin @ Elite Prospects