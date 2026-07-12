Mason Langenbrunner spelade i Harvard under den gångna säsongen.

Foto: AP Photo/Greg M. Cooper

Jamie Langenbrunner är en ikon i NHL med två Stanley Cups och över 1 200 matcher i ligan. De senaste åren har han också jobbat inom Boston Bruins och nästa säsong kommer han att ha en nyckelroll i Nashville Predators.

Under de senaste åren har hans son Mason varit på väg fram som en lovande hockeytalang. Han gick via en framgångsrik säsong i Fargo Force i USHL till spel i collegeligan. Där har han under de senaste fyra åren representerat Harvard University. Där 23-åringen under den senaste säsongen också var kapten för laget.

Mason Langenbrunner avslutar karriären

Sommaren 2020 blev han också draftad av Boston som spelare nummer 151.

Men nu, efter fyra säsonger i NCAA, väljer han att lägga skridskorna på hyllan. Endast 23 år gammal väljer nu Mason Langenbrunner att istället satsa på en civil karriär. Bruins rättigheter till spelaren går ut den 15 augusti och nu väljer han alltså att lägga av.