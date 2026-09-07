OS-målvakten tillbaka i Sverige: "För mig var det perfekt"

LIDINGÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Martina Fedel från Trento i Italien kom till SDE första gången redan 2016. Inför säsongen 2020/21 lämnade hon för spel med killarna i Brinken och efter det universitetshockey i Kanada under sex säsonger.

Nu är hon tillbaka i SDHL och med i SDE där hon nu kommer få konkurrera om målvaktsspaden med Emma Söderberg .

– Jag kommer ihåg att det var ett stort steg för mig eftersom jag då kom från Italien och Slovenien samtidigt som hockeyn var mycket bättre och snabbare här, säger Martina Fedel när Hockeysverige.se träffar henne för en intervju på ett café på Lidingö.

– I Italien spelade unga tjejer med killar. På så vis blev det alltså ett väldigt stort steg, men också väldigt roligt. Det var också då jag bestämde mig för att satsa på hockey.

Spelade två SDHL-matcher 2018/19

Hur kom det sig att du innan SDE spelade i Slovenien?

– Min pappa jobbade för Scania så vi flyttade med hans jobb från Italien till Slovenien och sedan vidare till Sverige.

Säsongen 2018/19 gjorde 23-åringen dessutom två matcher i SDHL för SDE.

– Jag kommer inte ihåg så jättemycket från första matchen, men jag fick hoppa in… Jag tror att det var mot MoDo. Sedan spelade jag en match mot Djurgården.

– Det var tufft, men samtidigt var jag så glad att jag fick chansen att spela den.

Efter att ha spelat fyra säsonger i främst SDE:s lag i Damettan blev det spel för henne med killarna i Brinkens J18.

– Det var roligt och en cool möjlighet. Jag var tjej och fick spela J18 och J20 med killarna. Det har hjälpt mig mycket.

– Laget var inte jättebra så jag fick väldigt många skott på mig. Man var välkomnande och jag hade väldigt kul.

Martina Fedel.

Foto: Ronnie Rönnvist

"En av de bästa skolorna i världen för det"

Varför valde du att åka över till Kanada och spela för University of Guelph?

– Jag åkte över till Kanada för att jag ville plugga ännu mer biologi eftersom jag redan hemma i Italien ville bli veterinär. Samtidigt ville jag också spela collegehockey. Jag försökte komma till NCAA division 1. Det fungerade inte eftersom covid kom.

– Jag behövde få ett visum för att gå i skolan i Kanada och såg då att man hade bra damhockeylag. Jag gick till coachen efter att jag valt universitet så jag fick komma på tryout.

– Det var väldigt bra för mig. Hockeyn är bättre i division 1, men det var väldigt bra för mig eftersom jag fick studera djur och det var en av de bästa skolorna i världen för det, så det blev en väldigt bra möjlighet för mig.

Ser du dig själv jobba som veterinär i framtiden?

– Kanske. Vi får se. Ja, jag vill jobba med det, men måste då hitta ett ställe jag kan jobba på. Just nu är det hockey som gäller, men när den är slut måste jag skaffa mig ett jobb för att leva.

Det blev fem säsonger för Martina Fedel i Kanada.

– Jag tycker att det var väldigt roligt och en väldigt bra erfarenhet. Jag tror att det fick mig att bli mer vuxen. Det var även lite skillnad på hockeyn där eftersom rinken är mindre.

Blev det en stor omställning för dig som målvakt?

– Ja, jag tror det, men jag tror att det framför allt var en upplevelse för livet, att vara där själv utan min familj och få nya vänner för livet, så jag tycker att det var en riktigt, riktigt cool upplevelse.

– Jag utvecklades mycket i hockeyn, men framför allt utvecklades jag mycket som person.

Utsågs till ligans bästa målvakt

Martina Fedel utsågs till ligans bästa målvakt och uttagen i All Star-laget 2023/24. Säsongen 2024/25 kom hon med i ligans andra All Star-lag och 2021/22 i ligans rookie-lag.

– Det var kul, men framför allt hade vi ett bra lag. Klart det betydde mycket för mig personligen, men jag tycker att det var roligare då vi vann cupen med laget den här säsongen. Att få vinna tillsammans var otroligt och en rolig upplevelse.

Var det ett stort party efter ni vunnit?

– (Skratt) Inte så stort eftersom vi hade några matcher till, men lite blev det i alla fall.

Är du en annorlunda målvakt idag jämfört med när du lämnade 2020?

– Jag tror att jag växt en del. Speciellt mentalt och tekniskt, men jag tror att jag utvecklats mycket sedan jag senast var i SDE.

– Jag är nog samma typ av målvakt, vilket jag velat behålla, som jobbar hårt och alltid vill rädda pucken.

Spelade mot Sverige i OS

I våras kom chansen för henne att spela OS för Italien.



– Det var en riktigt cool upplevelse. För mig har det sedan jag var barn varit en dröm att få vara med i OS, men jag trodde det aldrig skulle hända att jag skulle få göra det med Italien. Nu fick jag det vilket var otroligt.

– Vi hade så många som följde oss. I Italien är inte hockeyn någon stor sport, nu var det många i landet som såg oss.

Det blev två matcher för henne i turneringen. Bland annat stod hon mot Sverige.



– Ja, jag spelade mot Sverige och Frankrike. Det var tufft att spela mot Sverige, men vi gjorde en bra match och det var roligare att spela mot Sverige än Frankrike eftersom de har ett bättre lag.

Fedel i matchen mot Sverige.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Hur blev SDE aktuellt igen?

– Jag ville flytta tillbaka och spela professionellt, men också få vara med min familj som jag inte varit med på länge. När jag flyttade till Stockholm fick jag dessutom chansen att sajna med SDE.

– Jag är glad att komma överens med den klubb som utvecklat mig så mycket.

Ringde du Helene Åström eller var det klubben som kontaktade dig?

– Ola (Kanhem), målvaktscoachen, kontaktade mig och för mig var det perfekt att få spela hockey, bo hemma och komma tillbaka till den klubb som hjälpt mig så mycket, säger Martina Fedel med ett leende.

– Jag hade Ola då jag tidigare var i SDE. Nu ska det bli kul att jobba med honom igen då jag blivit äldre och en bättre målvakt.

Fantastisk första tid i SDE

Nu får du dessutom jobba ihop med Emma Söderberg, hur ska det bli?

– Det är roligt och hon är en väldigt trevlig person. Vid sidan av isen är vi vänner och det ska bli kul att konkurrera med henne på isen.

– Hon är en riktigt bra målvakt och det finns mycket jag har att lära av henne så det ska bli roligt.

Emma Söderberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur har första tiden i SDE varit?

– Det har varit fantastiskt, men även att komma tillbaka och få se all förändring. SDE har växt så mycket som lag, men det har också varit fantastiskt att se hur damhockey har växt.

– På bara fem år är det helt annorlunda, både ligan och laget. Alla jobbar hårt varje dag, vilket jag gillar. På träningarna tävlar alla väldigt hårt, men vi är alla bra vänner utanför isen, vilket är det viktigaste.

– Jag tycker att vi har en bra lagsammanhållning. Nu har det bara gått en månad, men jag tänker att vi hela tiden blir bättre och bättre ju närmare säsongen vi kommit.

Det är samma gamla Enebybergs Ishall…

– För mig personligen är det kul att komma tillbaka till samma rink. I framtiden behöver vi en större hall, vilket såklart skulle vara bättre.

SDE siktar högt

Vilka är dina förväntningar på säsongen?

– Jag vet inte vad jag ska förvänta mig av den här säsongen eftersom jag är ny i ligan och inte har sett de andra lagen.

– Det jag vet är att vårt lag jobbar superhårt. Jag tror inte att du kan få det från ingenstans och det kommer att betala sig. Vi har bra och skickliga spelare och kan komma längre än vad man gjorde förra säsongen. Förra säsongen gjorde de det väldigt bra och det ska bli kul att fortsätta därifrån.

Semifinal förra säsongen, final i år med andra ord?

– Ja, det är verkligen något att tävla mot. Jag tror att på det sättet vi tränar nu där alla köper in och ger 100 procent kommer att betala av sig, avslutar Martina Fedel samtidigt som kaffemaskinerna på caféet fortsätter skramla.