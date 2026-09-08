Markuss Komuls i Lettland är klar för spel i Sverige.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

HV71 har haft en backkris under försäsongen och har sökt efter ett nyförvärv med ljus och lykta. Gärna har de velat hitta en högerfattad spelare. Nu har Johan Hult också fått napp.

Under tisdagen presenterade HV71 nämligen Markuss Komuls, som förra säsongen spelade i Litvinov.

28-åringen har varit med och spelat två VM för Lettland och har de senaste säsongerna huserat i Slovakien och Tjeckien, samtidigt som han även har gjort en match i Finland. Nu får backen istället chansen att spela i Sverige med HV71.

– Det blir en härlig utmaning att komma till SHL och spela med HV71. Jag sätter alltid det hårda jobbet i främsta rummet och försöker vara pålitlig både defensivt och offensivt, säger spelaren själv.

Markuss Komuls klar för HV71

Hockeyutbildningen har Markuss Komuls i mångt och mycket fått i Nordamerika. Redan som U17-spelare valde han att lämna Lettland för att flytta till USA. Via ett par utvecklingsligor hamnade han sedan i NCAA och sedermera ECHL.

Kontraktet med HV71 är skrivet över en säsong.

– Vi har sökt en högerfattad sedan Niklas Hansson blev skadad och gillade det vi såg av Markuss. Han är en stabil spelare både offensivt och defensivt och gillar att utnyttja sin skridskoåkning. Markuss ansluter till oss redan i eftermiddag och det ska bli kul att se honom på is imorgon, säger sportchef Hult.