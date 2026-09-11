Sverige-bekantingen får kontrakt i Nordamerika

Markus Oden.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Under säsongen 2023/24 hämtades Markus Oden in till Västerås vid jul, men misslyckades med att göra något större avtryck i Hockeyallsvenskan . Sedan dess har han spelat i fyra olika klubbar de senaste två säsongerna, där han avslutade fjolårssäsongen i den finska andraligan.

Nu får han chansen i Nordamerika.

Markus Oden klar för ECHL-spel

På sin hemsida meddelar ECHL-klubben Greensboro Gargoyles att Oden skrivit på ett kontrakt med klubben.

Oden har sedan avskedet från Västerås 2024 hunnit med att bli dansk mästare med Odense 2025 och förra säsongen spelade han i den danska klubben fram till februari, då han flyttade hem till Finland för spel i Mestis-laget IPK. Där noterades Oden för sex poäng på tio grundseriematcher och sex poäng på tolv slutspelsmatcher.

Spittin' Chiclets-profilerna delägare i klubben

Under sin tid i Västerås stod Oden för tre poäng (2+1) på 24 matcher i Hockeyallsvenskan.

I Greensboro Gargoyles spelade förra säsongen den tidigare Södertälje-forwarden Patrick Newell. Några av klubbens minoritetsägare är de tidigare NHL -spelarna och Spittin' Chiclets-profilerna Paul Bisonnette, Ryan Whitney och Keith Yandle.

Inför den här säsongen har fyra svenskar i form av Edvin Nilsson, Philip Svedebäck, Max Lundgren och Noel Edfeldt skrivit på för klubbar i ECHL. Under sommaren har även Linus Hemström förlängt sitt kontrakt med ECHL-klubben Maine Mariners.