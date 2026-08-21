Profilen lämnar SVT - hon blir ny expert

Maria Rooth i en av många SVT-sändningar.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Efter en framgångsrik karriär valde Maria Rooth 2019 att bli expert på SVT. Där har hon jobbat med flera stora turneringar på både dam-, herr- och juniorsidan. Nu står det klart att hon lämnar kanalen efter TV-pucken i slutet av oktober.

– Maria är ett superproffs och har varit jätteviktig för vår hockeybevakning genom åren. Vi kommer göra en större grej och hylla henne i samband med TV-pucken, säger Marcus Törngren, evenemangschef på SVT i ett pressmeddelande.

Maria Rooth har inte minst jobbat mycket med Damkronorna och med damhockeyn. Samtidigt har hon även varit verksam inom Rögles damverksamhet.

Nu återstår det att se var nästa steg i karriärslivet blir.

Johanna Lagus ny expert på SVT

In på kanalen kommer nu istället Johanna Lagus. Hon har de senaste åren synts till i diverse olika sändningar. Under OS var hon bland annat med i TV4:s studio samtidigt som hon även jobbat med SHL för Aftonbladet och deras magasin Hockeymorgon.

Nu väntar alltså ett nytt jobb på Sveriges Television.

– Jag valde att tacka ja till SVT delvis för att de gör ett fantastiskt arbete med rättigheterna till landslaget. Därför känns det extra kul att nu få börja bevaka Tre Kronor Dam närmare. Jag ser fram emot att lära mig massor samt bidra med min expertis kring både SHL och Damkronorna.