"MoDo ville ha mig mer än Leksand ville ha kvar mig"

Marcus Karlberg är klar för MoDo till 2026/27.

Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Många tänkte att Marcus Karlberg skulle följa upp fina säsongen 2024/25, då han svarade för 13 mål och totalt 24 poäng på 51 matcher, med att ta ytterligare steg. Nu blev det inte så på grund av skadeproblem och en form som aldrig riktigt ville hitta tillbaka. Efter degraderingen med Leksands IF valde han dessutom att lämna dalaklubben för spel i MoDo Hockey kommande säsong.



– Som spelare var det egentligen inte så stor skillnad, men självförtroende-mässigt var jag ganska stukad den här säsongen, berättar Marcus Karlberg då hockeysverige.se träffar honom i barndomshemmet på Åkerö i Leksand.



Marcus Karlberg fortsätter:

– Jag kom aldrig riktigt in i säsongen. Det var dessutom första säsongen jag brottats med många olika skador. Tidigare har jag över lag alltid varit rätt förskonad från skador.

– Det började redan på försäsongen och jag kunde knappt spela någon försäsongsmatch innan premiären. Sedan fick jag halta in i säsongen lite. Då kom det nya grejer. Samtidigt var det många i laget som gick sönder så jag fick spela på sprutor någon match, vilket också var en ny upplevelse. Knäet gick så jag fick ett nytt knäskydd att spela med under hela säsongen…

– Det var många sådana grejer i kombination med att jag aldrig kom in i det eller fick något riktigt självförtroende så jag fick det aldrig att lyfta helt, tyvärr.



Hur var dialogen med Johan Hedberg och tränarstaben kring att få ditt spel att lyfta och självförtroende skulle hitta tillbaka?

– Det var egentligen bara fortsätta spela och försöka få det att vända. Det går inte heller riktigt att säga ”Gör det här så vänder det”.

Marcus Karlberg i Leksandströja.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hade ledarna förståelse för att du hade det jobbigt med skador och självförtroende?

– Ja, det hade dom absolut. Sedan var det svårt när vi låg sist i tabellen. Då blev det en tuff sits för dom också, hur dom egentligen skulle få i gång alla. Det var inte jättemånga som spelade sin bästa hockey. Då blev det att man fick leta efter lösningar och greppa efter halmstrån överallt.

– Prio var kanske inte då att bara få i gång mig utan att egentligen få hela laget att komma i gång.

Minns tillbaka på nedflyttningen: "Var hemskt"

Hur tänker du kring Leksands prestation förra säsongen?

– Vi åkte ur med 4-0 i ett kval. Då är det svårt att säga att säsongen var bra. Den var absolut inte bra.

– Vi hittade något mot slutet där vi vann rätt många matcher, men det kändes faktiskt mer att vi vann på ren desperation än att vi spelade jättebra. Vi fick kämpa såklart och hade jätteproblem med att göra mål under en väldigt lång period.

– Dessutom förlorade vi matcher på ett dåligt sätt och släppte in sena mål. Framför allt var det ändå under några månader innan och efter jul som det kändes som att vi inte ens gjorde mål. Det blir det svårt när du måste hålla nere till ett och två mål för motståndarna i varje match för att vinna.

– Till slut blev det bara att vi fick kämpa, kämpa och kämpa för mål och vi blev lite trubbiga.



Som uppväxt i här hur var känslan inombords då Leksand åkte ur igen?

– Den var hemskt. Jag kommer knappt ihåg timmarna direkt efter att dom avgjort. Det kändes konstigt.

– Vi hade vetat under hela säsongen att det fanns en risk att vi skulle kunna hamna i ett kval. Man tänker ändå inte så utan är hela tiden positiv ”Vi kommer lösa det”. Sedan blev det, som sagt var, en jättekonstig känsla efter.

– Vi skulle tacka av dom efter matchen. Justin Kloos åkte sist i deras led och jag skulle krama om honom, men han var nästan mer knäckt än vad vi var. Han var helt förstörd så det var verkligen en jättekonstig upplevelse. Han är en jättebra människa.

Marcus Karlberg kände att MoDo ville ha honom mer än Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

"Jag kände att jag inte var prioriterad här på samma sätt"

I slutet av juni stod det klart att Marcus Karlberg inte skulle bli kvar i Leksand.



– Jag har varit här rätt länge och Leksand kommer alltid betyda mycket för mig. Det finns alltid något i mig som vill spela för Leksand, men jag kände att jag inte var prioriterad här på samma sätt som i MoDo.

– Då kände jag faktiskt att det skulle vara kul att få testa på något nytt. Sedan vill jag inte lägga något på Leksand utan det var mer att jag kände att MoDo verkligen ville ha mig. Med säsongen jag hade innan med Leksand kände jag för att göra något nytt. Samtidigt som det kändes som att MoDo ville ha mig mer än Leksand ville ha kvar mig här. Då blev det så.

Det fanns även intresse från lag utanför Sveriges gränser.



– Ja, det fanns några stycken, men det här passade bäst. Det var inte riktigt så att jag kände mig taggad för att testa något utomlands. Det var lite löst surr om det också, men jag tror att MoDo blir bäst för mig.



Du får två coacher, Mikael Karlberg och Örjan Lindmark, som båda känner till dig sedan tidigare och tvärtom, vad betydde det för valet av MoDo?

– Precis. Just coacherna betyder mycket. Jag förstår att det säkert är många som tror att jag vill dit bara för att pappa är där, men det spelade faktiskt en väldigt liten roll att det är just han.

– Det spelar mer roll sättet han vill spela hockey på. Jag vet att jag funkar bra i den hockeyn och har gjort här i SHL. Sedan spelar det absolut mest roll att ”Hinken” (Henrik Gradin) verkligen ville ha dit mig. När någon verkligen uppskattar en och vill ha dit mig värdesätter jag högt.

– Nu kom även ”Limpan” (Örjan Lindmark) dit, vilket ska bli kul. Jag hade honom i J20 i Leksand. Det också en av mina bästa säsonger under karriären. Då gick det verkligen bra och var egentligen då jag blommade ut.

– Jag tycker om ”Limpan” som fan, en riktigt bra coach, och det ska bli kul att få träffa honom igen.

Örjan Lindmark och Marcus Karlberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Tar sikte på SHL: "Vi kan göra något riktigt bra"

MoDo vill såklart tillbaka till SHL, hur ser du på lagets satsning mot att lyckas med det?

– Jag tycker att det ser bra ut och väldigt spännande. Klart det är en av anledningarna till att jag gick dit, att MoDo är ett topplag. Det skulle vara kul att få vara med och spela upp dom.

– Det känns som det är några lag som verkligen satsar på att gå upp och att det är en mycket mer öppen säsong än vad det varit i Hockeyallsvenskan tidigare. Jag tycker inte att det är något lag som är flaggskeppet andra lagen ska försöka slå.

– Känslan är att det kommer vara några lag som jagar varandra, så det kan bli en häftig säsong. Jag tror att det lag vi kommer formera kan göra något riktigt bra. Det känns som en väldigt bra trupp.



Du nämnde själv ett stukat självförtroende, vad vill du personliga hitta uppe i Örnsköldsvik?

– Att få släppa loss och spela på det sättet jag vet att jag kan göra. I den hockeyn vi kommer spela kommer jag kunna göra det. Den passar mig och jag kan få ut mina styrkor i den.

– Jag spelar som bäst när jag inte tänker så mycket utan det bara flyter på. Den här hockeyn kan jag och då behöver jag inte tänka efter så mycket. Då kommer det offensiva som sitter i ryggmärgen sedan jag var liten.

– Många är bra när dom små på att göra poäng, men när du kommer in i seniorhockeyn måste du lära dig annat också. Det har jag lärt mig under åren i SHL. Jag tycker verkligen jag fick ut det offensiva för två säsonger sedan och nu vill jag tillbaka dit, vara en viktig, viktig spelare för det här laget. Producera framåt och verkligen vara en faktor.



Det kan bli Leksand mot MoDo i en finalserie om att gå upp till SHL…

– Det vore något, säger Marcus Karlberg samtidigt som han spricker upp i ett leende.

– Såklart hade det varit häftigt, men också en skum känsla. Klart att det kittlar och förmodligen den ultimata matchserien för mig själv.

Foto: Ronnie Rönnkvist.