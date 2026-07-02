Lämnade Färjestad - där hamnar spetsforwarden

Luke Philp blir inte kvar i Färjestad eller Sverige nästa säsong.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Färjestad BK värvade inför den gångna säsongen in Luke Philp. Forwarden kom igång under våren och började då producera mycket poäng. Han landade till slut in på 35 poäng på 52 matcher första säsongen i Sverige. Efter uttåget mot Rögle stod det däremot klart att 30-åringen inte skulle bli kvar i Karlstad.

När fönstret nu har öppnat i Nordamerika ser det istället ut som att det blir en flytt hem.

Enligt insatta Tony Androckitis väntar nästa säsong spel i Calgary Flames farmarlag, Calgary Wranglers. Tidigare har han gjort flera starka säsonger i ligan och står totalt noterad för 181 poäng på 281 AHL-matcher.

Nu ser det alltså ut som att det blir en ny sejour i AHL för forwarden.

Luke Philps sejour i Sverige stannar därmed på en säsong. Tidigare har hans bror, Noah Philp, skrivit på för HV71 i SHL. Men bröderna kommer alltså inte att spela i Sverige båda två nästa säsong.