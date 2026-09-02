Efter genombrottet: Trejdas

Luke Evangelista.

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Fyra säsonger blev det för amerikanen Luke Evangelista i Nashville Predators . 24-åringen draftades av klubben 2020, som nummer 42, men fick en tuff start på sin tid i organisationen. Första säsongen spenderades mestadels med farmarlaget Milwaukee Amirals. Sedan dess har utvecklingen gått åt rätt håll och Evangelista har senaste säsongerna varit en självklar startspelare för Nashville.

Nu lämnar han klubben. Under tisdagen blev Evangelista trejdad till New Jersey Devils i utbyte mot ett förstarunda val och ett andrarunda val i draften 2028. Båda lagen har bekräftat detta via sina sociala medier.

Förra säsongen var Evangelistas starkaste säsong där han noterades för 56 poäng på 81 matcher. Totalt blev det 253 grundseriematcher och sex slutspelsmatcher i Nashville tröjan.