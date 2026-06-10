Ludvig Rensfeldt inför ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Brynäs den 1 november 2025 i Stockholm.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Djurgården valde att gå skilda vägar med Ludvig Rensfeldt efter säsongen. Centern kom till klubben från Örebro 2021. Efter att ha varit med och spelat ur klubben valde han att stanna i Dif. Under alla tre säsonger i Hockeyallsvenskan var 34-åringen en stor ledare i laget. För ett år sedan var han också med och tog tillbaka klubben till SHL.

Efter en säsong i högsta ligan stod det sedan alltså klart att det inte blir någon fortsättning.

Istället väljer 34-åringen att flytta till Norge. Där Stavanger Oilers blir nästa klubb.

Klubben är en av Norges mest framgångsrika. Under 2010-talet vann de hela sju titlar och är allt som oftast med och krigar i toppen. Bara en gång på de senaste 16 åren har de missat semifinalerna.

Ludvig Rensfeldt har vunnit JVM-guld med Sverige och det allsvenska slutspelet med Djurgården. På meritlistan finns över 400 matcher i SHL där han har gjort över 30 poäng två gånger. Nu väntar för första gången i seniorkarriären spel utomlands.