Vann brödrakampen: "Coolt att åka runt och jaga honom"

Theo och Lucas Stockselius i duell.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var en speciell afton på Hovet.

Två lag som har gått väldigt tungt på sistone möttes och det fanns en hel del ångest i luften. Och sedan fanns det en extra krydda på isen. Nämligen att bröderna Stockselius ställdes mot varandra. De båda har växt upp tillsammans i Täby och med bara två år i mellan även spelat i samma lag i många år.

I dag fick de båda skrinna ut på Hovet - för ett varsitt lag.

– Det var mäktigt, man såg hans efternamn på ryggen då och då. Det var coolt att åka runt och jaga honom, säger Theo Stockselius.

Hur var det att få möta storebror här?

– Absolut var det väldigt speciellt och väldigt coolt att vara på samma is som brorsan.

"Inte så mycket snack"

Matchen, som i övrigt var väldigt slätstruken, vanns av lillebror och Djurgårdens IF Hockey. Slutresultatet skrevs till 2-1 i fördel för hemmalaget. De båda gör sin första säsong i högsta ligan och har länge sett framemot just den här matchen.

– Vi hade en del kontakt innan men ingen kontakt i dag. Det var mest under veckan som vi har pratat om det. Det har varit kul och vi har sett framemot det.

Hade ni några interaktioner på isen?

– Det var inte så mycket snack. Ingen av oss är en snackpåse så det var lugnt.

Lucas Stockselius gjorde succé i Almtuna förra säsongen.

Foto: Bildbyrån.

Lucas Stockselius och lillebror Theo har tagit två olika vägar till SHL. Den två år äldre Lucas valde under säsongen 24/25 att flytta till Almtuna IS i Hockeyallsvenskan. Där gjorde han sedan förra säsongen succé med 34 poäng på 52 matcher. Något som gav honom ett SHL-kontrakt.

Samtidigt har Theo tagit sin väg med spel i juniorlaget och den här säsongen tagit steget upp på allvar.

– Det är väldigt speciellt. Det är inte alla bröder som möts i SHL, det är coolt att båda har kommit hit.

Djurgårdens välbehövliga seger

För Djurgården var det också en förlösande seger. Stockholmarna har gått väldigt tungt i inledningen av SHL och hade vid en förlust legat sist i tabellen. Nu har de också tagit sin första fullpoängare för säsongen.

– Otroligt skönt att få första trepoängaren. Nu är det bara att fortsätta. Jag tycker att vi är stabila över 60 minuter och ja, gör en bra match.

På lördag väntar en match mot Linköping, ett bottentippat lag. Då har Djurgården chansen att ta sin andra raka seger och få en vändning på säsongen.

– Vi ska bara fortsätta köra och inte tänka så mycket. Då tror jag att vi får medstuds som vi inte har haft i början av säsongen.