Där hamnar Björklövens kvalhjälte

Lucas Nordsäter i Björklöven.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Efter drygt tre säsonger i Finland och Jukurit valde Lucas Nordsäter att återvända till svensk hockey. Valet föll då på IF Björklöven. Där fick han omgående ta ett stort ansvar och bidra med ett stabilt tvåvägsspel.

I slutspelet klev han sedan fram med fyra poäng på 13 matcher.

Där var seriesuveränen också ostoppbara. På vägen mot en återkomst till högsta ligan förlorade de endast en match, det i serien mot Karlskoga.

Lucas Nordsäter klar för ny klubb

Efter avancemanget stod det också klart att 27-åringen inte skulle bli kvar i klubben. Nu har han också hittat sin nästa klubbadress. Det blir till nästa säsong spel i Tjeckien med HC Motor České Budějovice. Det blir backens andra utlandsäventyr efter tiden i Finland.

– Vi letade efter en back med mycket bra skridskofärdigheter, en aggressiv inställning till spelet och pålitligt defensivt arbete. Och vi tror att Lucas kommer att bidra med just dessa element till vårt spel, säger sportchef Vaclav Nedorost i ett pressmeddelande.

Lucas Nordsäter har tidigare spelat för Färjestad, Leksand, Södertälje och Frölunda. Nästa säsong blir han nu lagkamrat med Filip Ahl och Nick Olesen.