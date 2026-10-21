Logan Brown slog aldrig igenom i NHL – är klar för en flytt till Schweiz.

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2016 var Logan Brown en av världens största hockeytalanger. Den storväxte centern öste in poäng för Windsor Spitfires i OHL, där han var den tredje bästa U18-spelaren i ligan bakom bland annat Alexander Nylander . Brown var även en av de bästa spelarna i U18-VM samma år med tolv poäng på sju matcher.

I NHL-draften 2016 valdes Logan Brown sedan som elfte spelare av Ottawa Senators och på scenen i Buffalo poserade Brown tillsammans med bland annat Daniel Alfredsson.

Karriären tog dock inte riktigt fart som förväntat för Brown. Han blev förvisso Memorial Cup-mästare med Windsor Spitfires 2017 och fick sedan göra NHL-debut för Ottawa säsongen 2017/18, men sedan hade Brown svårt att slå sig in i NHL.

Trots att han presterade starkt i farmarligan AHL lyckades Logan Brown aldrig riktigt ta steget upp till världens bästa hockeyliga. Han kom att spela blott 30 NHL-matcher för Ottawa Senators innan han trejdades till St. Louis Blues 2021. Brown hade spelat i St. Louis som ungdomsspelare och fick nu även chansen i Blues. Där blev det först elva poäng på 39 matcher 2021/22 följt av sex poäng på 30 matcher 2022/23.

Logan Brown klar för HC Ajoie i Schweiz

2023 fick Logan Brown lämna St. Louis Blues och därefter har han tillhört Tampa Bay Lightning och Los Angeles Kings men utan att få speltid i NHL. I stället har centern endast spelat i farmarligan de senaste åren.

Inför årets säsong har Logan Brown dock inte fått något nytt kontrakt i Nordamerika. Därför väljer bjässen i stället att flytta till Europa . Han presenteras nämligen av HC Ajoie i Schweiz. Där har Logan Brown skrivit på ett kontrakt som gäller fram till årsskiftet, men med en option för resten av säsongen 2026/27. Det bekräftar Ajoie via sin hemsida .

Under sin karriär har Logan Brown noterats för 26 poäng på 99 NHL-matcher samt 143 poäng på 179 matcher i AHL. Nu väntar spel i Europa för första gången i amerikanens karriär.