Har fått allsvenskt kontrakt - efter tuffa tiden: "Mådde inte jättebra"

Loa Milfors är klar för Mora. Foto: Ronnie Rönnkvist.

TÄBY (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra säsongen var Loa Milfors en av Hudiksvalls HC's bästa spelare i en säsong där Hudik ånyo missade avancemanget till Hockeyallsvenskan. Hans prestation gav honom i alla fall ett kontrakt i Hockeyallsvenskan för Mora IK.

Men Loa är han långt ifrån ensam om att vara framgångsrik i familjen inom hockeyn. Lillasyster Vega spelar sedan många år i SDHL för Linköping, men när hockeysverige besöker Loa Milfors och frågar om vem som är största talangen av de båda blir svaret…

– Jag vet inte, men hon är också jätteduktig. Hon kör på där nere i Linköping, säger 22-åringen.

Nu är du några år äldre, men hur tajta har ni varit med varandra under åren hockeymässigt?

– Vi har varit väldigt tajta. Dels spelade vi båda i Täby då vi var mindre. I yngre dagar, här på gården, spelade vi alltid landbandy med grannarna. Hon fick alltid stå i mål eftersom hon var yngst.

– Det har varit lite syskonkärlek, hårt ibland och vi har alltid tävlat mot varandra, så det har varit jättekul och jag skulle säga att vi är tajta.

Spelade med flera blivande elitspelare

Grannarna som Milforsarna spelat med under uppväxten är bland andra Jesper och Jonathan Myrenberg samt Anton och Oskar Jellvik.

– Det var så jag kom in på hockeyn. Jag flyttade hit då jag var ett år och då bodde de här. Jesper och Anton är lite äldre och jag lirade bandy med dem här ute. Så började allt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur ser du på din systers hockeyresa så här långt?

– Nu har hon varit i Linköping under några år. Hon flyttade dit ner till hockeygymnasiet och trivs verkligen jättebra där.

– Hon har de flesta av sina vänner där och är där mesta tiden av sommaren också, tränar och jobbar. Hon älskar att vara där och jag är glad för hennes skull.

Du fostrades i IFK Täby, hur ser du tillbaka på den tiden?

– Det var en väldigt rolig tid. Jag gick i samma klass med killar som jag spelade hockey med så det blev att man åkte direkt från skolan till hallen och hängde där. Det var egentligen där jag växte upp.

En av ledarna Loa Milfors hade i Täby var Jimmy Anderström.

– Han var min tränare under några säsonger där. Främst i J18. Han är en väldigt bra person och hockeytränare. Jag tycker att Jimmy är väldigt duktig på att lära ut och jag har lärt mig mycket av honom. Han var tydlig med vad han ville att vi skulle göra som lag, men även som spelare. Pedagogisk. Så upplevde jag honom.

Valde Djurgården - fick nosa på allsvenskan

Inför säsongen 2020/21 bytte Milfors till Djurgården där han två säsonger senare fick chansen att debutera i Hockeyallsvenskan.

– Första matchen jag fick vara med laget var mot Mora borta. Jag fick ingen speltid då, men det var en häftig upplevelse.

– Det var såklart lite pirrigt från början att komma upp som junior, men väldigt kul att få testa på det. Ett skönt gäng. Alla var såklart jättesnälla och ville hjälpa mig så mycket det gick, vilket gjorde det lätt för mig att komma upp och lira där första matchen.

Dessutom hade han säsongen innan varit med om att vinna J18 SM-guld.

– Ett häftigt år och vi förlorade inte många matcher under hela den säsongen. Vi gick nästan rakt igenom och tog till slut guldet. Det är någonting jag alltid kommer bära med mig och det största jag vunnit.

Loa Milfors firar SM-guldet. Foto: Bildbyrån

Åkte över till USA: "Mådde inte bra"

Under säsongen 2024/25 valde Loa Milfors att åka över till USA och spela i USHL för Cedar Rapids RoughRiders.

– Allt det där gick väldigt snabbt. Jag kände där och då att jag ville testa på något nytt. Joel Kjellberg, som jag spelade med i Djurgården, spelade i Cedar Rapids. Vi var bra vänner och är så än idag. Det blev att jag tog lite kontakt med honom och efter bara någon vecka eller två var jag över där. Det var en häftig upplevelse och ett äventyr, så det var kul att testa på.

En av tränarna i Cedar Rapids var Hampus Sjödahl.

– Till en början hade han inget att göra med att jag kom dit. När vi väl tog kontakt med Cedar Rapids snackade vi främst med Hampus. Det kändes bra att ha en svensk där och han var bra.

– Jag skulle säga att tiden där var väldigt lärorik. Det är ett helt annat spel där borta. Jag fick lära mig ett nytt språk och testa på hur det var att leva där. Det var kul samtidigt som det var tufft att vara ifrån familj, vänner, flickvän och allt sådant. Jag har ändå lärt mig mycket från året jag var där.

Mest som människa?

– Ja, jag skulle nog nästan vilja säga det.

Hade du möjligheten att stanna där eller varför återvände du till Sverige i början av andra säsongen?

– Egentligen mådde jag inte jättebra mot slutet där borta. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Om det var hemlängtan eller annat. I alla fall var det mentalt som jag inte mådde bra. När det gick så pass långt bestämde jag mig för att åka hem. Jag tror att det var väldigt bra för mig som person att åka hem därifrån. Det var en häftig upplevelse, men det var inte riktigt min grej.

– Jag bodde hos en superfamilj och har fortfarande lite kontakt med både mamman och pappan. De var helt fantastiska och fick mig att stanna längre än vad jag egentligen ville eftersom jag hade det så bra hemma hos dem.

– Hockeymässigt gick det faktiskt jättebra, men det var utanför rinken jag tyckte att det var jobbigt.

Succé i Hudiksvall

När Loa Milfors återvänt till Sverige blev nya klubbadressen hårt satsande Hudiksvall.

– Från första början pratade min agent med ”Lillis” (Lars Lövblom). Sedan hamnade jag där.

Hur trivdes du i Hudiksvall?

– Jag trivdes jättebra i ”Hudik”. Ett grymt lag. Grymma tränare och ledare runtomkring. Mysig stad för den delen också.

Däremot blev avslutet i Hudiksvall i våras inte vad han eller laget hade hoppats på då Visby snuvade ”Hudik” på platsen i Hockeyallsvenskan.

– Jag hade fått en liten smäll i matchen innan så sista matchen stod jag bredvid och kollade på. Det var surt och riktigt tufft.

Därför valde han Mora: "Kändes mest rätt"

Nu har Loa Milfors lämnat Hudiksvall för spel i Hockeyallsvenskan för Mora.

– Det kom upp på tapeten ganska snabbt efter sista matchen mot Visby. Efter någon vecka var det klart att jag skulle flytta till Dalarna och Mora, så det ska bli väldigt kul.

Fanns det flera alternativ?

– Ja, det tror jag. Inga konkreta, men det var självklart snack med andra lag också. När jag väl hade kontakt med Mora kändes det mest rätt.

– Delvis för att grannen, Jonathan (Myrenberg), varit där. Han berättade om den tiden och tyckte om Mora jättemycket. Det verkar vara en bra förening, så det var mest det jag gick på där och då.

Vilka förväntningar har du på tiden i Mora?

– Egentligen har jag inte jättemycket förväntningar. Jag hoppas på att göra en bra säsong. Både för mig själv och som lag. Sedan ser jag fram emot att fortsätta utvecklas där.

Du har varit i Mora en månad, hur var första tiden?

– Kul samtidigt som det varit tufft med fysen. Det har varit roligt att lära känna alla killar i laget. Jag är bekant med många sedan tidigare. Dessutom känner jag (Karl) Umegård väldigt väl från tiden i ”Hudik”.

– Jag tycker att det verkar vara en bra och seriös förening som jag ser fram emot att spela för, avslutar Loa Milfors samtidigt som regnet börjar avta utanför fönstret i Täby.

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