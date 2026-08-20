Nyförvärvet slog till - HV vann igen

Jan Mysek gjorde sitt första mål för HV.

HV71 besegrade igår Djurgården efter straffar i Tyresö. Där blev Herman Liv stor matchvinnare med sina 24 räddningar på 25 skott. Ikväll var det något beskedligare motstånd för HV när man gästade Almtuna IS i Gränbyhallen i Uppsala.

Nyförvärvet målskytt

Matchens första mål gjordes av Malte Gustafsson 13.22 in i den första perioden. Backen gled in några meter från blå och drog iväg en handledare rätt upp i taket bakom Hugo Hävelid. Almtuna skulle dock kvittera, även detta efter en riktigt kanon. Lukas Vesterlund hittade krysset med ett direktskott efter 16.50.

I den andra perioden återtog HV ledningen när det var dags för Jan Mysak att presenteras sig i HV-tröjan. Helt fri i slottet kunde han trycka dit ledningsmålet i powerplay drygt fyra minuter in i perioden. HV ökade sedan på till 3-1 innan perioden var över genom Victor Laz.

-- Idag får träna mer på att spela med pucken. I den fas vi är i nu tycker jag det här var en bra match att få, säger HV-tränaren Niklas Eriksson efter matchen.

Matchen slutade 4-1 till HV71 efter att en annan tjeck, Lukas Rousek, fastställt slutresultatet två minuter in i tredje perioden.

Almtuna - HV71 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

Almtuna: Lukas Vesterlund

HV71: Malte Gustafsson, Jan Mysak, Victor Laz, Lukas Rousek.