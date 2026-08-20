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Nyförvärvet slog till - HV vann igen

Publicerad 20 augusti 2026 19:22
Andreas Larsson
Andreas Larsson
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HV71 tog andra segern på två dagar. Under torsdagskvällen slogs Almtuna tillbaka med x-x när stjärnförvärvet Jan Mysak nätade.

Jan Mysek gjorde sitt första mål för HV.
Jan Mysek gjorde sitt första mål för HV.

HV71  besegrade igår Djurgården efter straffar i Tyresö. Där blev Herman Liv stor matchvinnare med sina 24 räddningar på 25 skott. Ikväll var det något beskedligare motstånd för HV när man gästade Almtuna IS i Gränbyhallen i Uppsala. 

Nyförvärvet målskytt

Matchens första mål gjordes av Malte Gustafsson 13.22 in i den första perioden. Backen gled in några meter från blå och drog iväg en handledare rätt upp i taket bakom Hugo Hävelid. Almtuna skulle dock kvittera, även detta efter en riktigt kanon. Lukas Vesterlund hittade krysset med ett direktskott efter 16.50.

I den andra perioden återtog HV ledningen när det var dags för Jan Mysak att presenteras sig i HV-tröjan. Helt fri i slottet kunde han trycka dit ledningsmålet i powerplay drygt fyra minuter in i perioden. HV ökade sedan på till 3-1 innan perioden var över genom Victor Laz.

-- Idag får träna mer på att spela med pucken. I den fas vi är i nu tycker jag det här var en bra match att få, säger HV-tränaren Niklas Eriksson efter matchen. 

Matchen slutade 4-1 till HV71 efter att en annan tjeck, Lukas Rousek, fastställt slutresultatet två minuter in i tredje perioden. 

Almtuna - HV71 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

Almtuna: Lukas Vesterlund
HV71: Malte Gustafsson, Jan Mysak, Victor Laz, Lukas Rousek. 

Source: Jan Mysak @ Elite Prospects

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